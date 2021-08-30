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Umut ÜNVER
Haber Giriş: 30.08.2021 - 07:46 | Son Güncelleme:

Nilay Deniz kitesurf dersinde!

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Nilay Deniz kitesurf dersinde!

Güzel oyuncu Nilay Deniz, Akyaka tatilinde kitesurf dersleri almaya başladı. Rüzgarla mücadele eden oyuncunun o anları objektife böyle yansıdı.

Ekranların sevilen oyuncusu Nilay Deniz’in yaz tatili kaldığı yerden devam ediyor. Yaz başında iki ay Ege koylarını gezen güzel oyuncu, sonrasında İstanbul’a dönmüştü. Bir süre önce yeniden Bodrum’a giden Deniz, Akyaka’ya geçerek, kitesurf eğitimi almaya başladı.

HİÇ PES ETMEDİ

Hocası Can Algın ile birlikte derslere başlayan Nilay Deniz, güçlü rüzgarların etkisiyle tahtanın üzerinde dengede durmakta zorlandı ve birçok kez suya düştü. Hiç pes etmeden çalışmaya devam eden güzel oyuncu, sonunda rüzgarı alt etmeyi başardı.

Nilay Deniz kitesurf dersinde

 

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