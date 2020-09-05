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Haber Giriş: 05.09.2020 - 12:59 | Son Güncelleme:

Nilay Deniz: Evlilik hayatımda bir şey değiştirmedi

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'Hakan Gence'yle evden'in konuğu Nilay Deniz... Aşkı “Hesapsız, kitapsız” diye tanımlıyor, 'ömrü üç yıldır' klişesine asla inanmıyor, “Hayır. Öyle bir şey yok. Kim diyor onu. Evlilik hayatımda bir şey değiştirmedi. Sadece soyadım değişti.” Romantik komedilerde rol almasına rağmen romantik olmadığını itiraf ederken oyunculuğu 'özgürlük' olarak anlatıyor. Deniz, Kanal D’de yeni gününde, cumartesileri ekrana gelecek ‘Çatı Katı Aşk’ içinse “İzleyiciyi eğlence dakikalar bekliyor. Cumartesi gününün bize çok uğurlu geleceğini düşünüyorum” diyor. 

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