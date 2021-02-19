Nikâhta görüşeceğiz! Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı 22 Şubat'ta evleniyor...

Burcu Kıratlı’nın ailesinin Rumeli Hisarı’ndaki evinde yemek yiyen çift, çıkışta araçlarına binerken görüntülendi. Kıratlı için aracın kapısını açan Akçıl, muhabirlerin sorularını “Pazartesi görüşeceğiz” diyerek yanıtlamadı. Çift, pazartesi günü yeniden nikâh masasına oturacak.

AŞK YENİDEN

Aralık 2018’de Amsterdam’da dünyaevine giren Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl, 9 ay sonra boşanmıştı. Ancak bir süre sonra barışan ikili, yeniden aynı eve taşınarak ilişkilerine bir şans daha vermişti. Hatta Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı’ya Paris’te evlenme teklifi etmiş, ikinci kez nikâh masasına oturmaları beklenirken, çift yeniden ayrılmıştı. Bir dargın bir barışık ikili nikah masasına oturmaya karar verdi.

Sinan Akçıl geçtiğimiz günlerde ailesiyle birlikte, Burcu Kıratlı'nın evine gitti. İkinci kez kız istemetöreni gerçekleşti. 22 Şubat'ta evlenmeye karar veren ikilinin nikâh şahitliğini ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ünlü sanatçı Sibel Can üstlenecek. Pandemi koşulları nedeniyle küçük bir davetli grubu eşliğinde evlenecek olan Burcu Kıratlı-Sinan Akçıl balayına Como Gölü’ne gidecek.

DAVUL-ZURNALI İSTEME TÖRENİ

Bu arada çift, Türk örf ve adetlerine uygun bir isteme töreni de gerçekleştirdi. Kız istemeye Burcu Kıratlı’nın ailesinin evine davul-zurna ekibi ile giden Sinan Akçıl ve ailesi, site sakinlerini şaşırttı. Ancak bu mutlu güne komşular da kayıtsız kalamadı ve onlar da ritim tutarak, çifte mutluluklar diledi.

Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı ile ayrı olduğu dönemde katıldığı bir programda, "Burcu’dan ayrıldıktan sonra fake hesap açtım. Onu daha rahat ‘stalk’lamak için. Benden ayrılsa bile bir kadının kontrolümün altında olmasını severim. Öyle demeyelim de başına bir şey gelmesin diye tabii. Burcu’yu kaybetmek istemiyorum, çok saygı duyuyorum. Hayatımda kimse yok. Uzun süre de girmeyecek. En büyük arzum; bir kızımın olması" ifadelerini kullanmıştı.