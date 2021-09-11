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Haber Giriş: 11.09.2021 - 10:35 | Son Güncelleme:

Nikah sonrası ilk iş soyadını değiştirdi... O artık Vildan Atasever Erdem!

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Nikah sonrası ilk iş soyadını değiştirdi... O artık Vildan Atasever Erdem!

9 Eylül'de Mehmet Erdem ile evlenen Vildan Atasever, nikahtan saatler sonra sosyal medya hesabını 'Vildan Atasever Erdem" olarak değiştirdi.

Yaklaşık bir yıldır birlikte olan oyuncu Vildan Atasever ve müzisyen Mehmet Erdem, 9 Eylül'de aile arasında kıyılan nikâhla evlendi.

Vildan Atasever ile Mehmet Erdem evlendi
Vildan Atasever ile Mehmet Erdem evlendi!

Beşiktaş Belediyesi tarafından kıyılan nikâhta çiftin şahitliklerini Bahadır Yenişehirlioğlu ve yakınları üstlendi.

Vildan Atasever, Arzu Ayar imzalı bir gelinlik giyerken Mehmet Erdem’in tercihi siyah bir takım elbise oldu.

Vildan Atasever, nikahtan saatler sonra sosyal medya hesabını 'Vildan Atasever Erdem" olarak değiştirdi.

Erdem ve Atasever, “Aile içerisinde kutluyoruz Pandemiden dolayı arkadaş çevremiz katılamadı. Daha sonra onlarla da bir kutlama yapacağız” demişti...

 

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