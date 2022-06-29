Nikâh Almanya’da düğün İtalya’da

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Yaklaşık 7 yıldır birlikte olan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu’nun nişanlandığını ilk ben yazmıştım hatırlarsanız. Çiftin gönlünden geçenin ise, tanıştıkları yer olan İtalya’da evlenmek olduğunu da...

Aylardır devam eden hazırlıklar nihayete erdi ve düğün planları belli oldu. Onları da yazmak bana kısmet oldu. Ekranların sevilen oyuncu çifti, 13 Ağustos’ta İtalya’nın Verona kentinde düğün yapacak.Ancak düğünden bir ay önce, 16 Temmuz’da Serkan Çayoğlu’nun ailesinin yaşadığı Almanya ’da nikâh masasına oturacak.

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Resmi nikâhtan sonra düğün eğlencesini İtalya’da yapmak için kolları sıvayan çift, düğün yeri olarak Romeo ve Juliet’in şehri olarak bilinen Verona’da romantik bir kaleyi seçti. Ben de Özge Gürel-Serkan Çayoğlu çiftini şimdiden tebrik ediyor, ömür boyu mutluluklar diliyorum.

Deniz rallisi başlıyor

Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADD), Büyükçekmece’deki Kıyı İstanbul Marina’da “DADD Ralli Karadeniz 2022”yi düzenleniyor.

Ralli, 1 Temmuz Kabotaj Bayramı’nda yaklaşık 15 yerli ve 15 yabancı katılımcısı ile dünyanın her yerinden denizseverleri bir araya getirecek. Almanya, İngiltere, Yeni Zelenda, Fransa, Slovenya, Avustralya gibi ülkelerden gelen yabancı denizciler, iki ay boyunca Karadeniz’de 40 limanı 67 günde tanıyacak, ülkemizin en güzel köşelerini keşfedecek.

Sağlıklı bir mola

JW Marriott İstanbul Marmara Sea’de Sağlıklı Yaşam Koçu Ayşe Köroğlu önderliğinde “Kendine İyi Bak” söyleşisi gerçekleşti.

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Otelin Executive Chef’i Mehmet Faruk Yardımcı’nın hazırladığı glutensiz sağlıklı atıştırmalıklar eşliğinde katılımcılar keyifli bir gün geçirdi. La Vallée Spa’nın sunduğu doğal özlü güzellik bakımlarından, holistik terapilere kadar pek çok konuya değinilen söyleşide misafirler farkındalığı yüksek anlar yaşadı.

41 kere maşallah

Cemiyetin ünlü iş adamları, önceki gün İlhan Sabancı’nın 41’inci yaşını kutlamak için Nişantaşı’ndaki Gizia Brasserie’de bir araya geldi.

Ralf Tezman, Selim Tezman, Mert Gocay gibi yakın dostları, Sabancı’nın yeni yaşını keyifli bir yemek eşliğinde kutlarken “41 kere maşallah” esprileri yaparak, ünlü iş adamını güldürdü.

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Bodrum’da yeni sergi

Art On Bodrum, 2022 yazında misafirleriyle yeniden Elements Yalıkavak’ta buluşuyor.

İsmi, William Shakespeare’in “Bir Yaz Gecesi Rüyası” adlı eserinden uyarlanan “Summer Dreamin’” sergisi, geniş sanatçı seçkisi ile yaz mevsimini karşılıyor. Yaz boyunca sürekli değişecek bu sergide, farklı kuşaklardan sanatçıların eserleri yer alıyor.

Sergide, Ahmet Elhan, Bahadır Hızol, Damla Sari, Dolanbay, Enis Malik Duran, Gürsel Soyel, Hüseyin Aksoylu, Kerem Giriş, Koray Tokdemir, Mert Diner, Oddviz, Olcay Kuş, Onur Mansız, Ozan Türkkan, Ömer Emre Yavuz, Sencer Vardarman, Ufuk Yılmaz ve Ülgen Semerci’nin eserleri görülebilir.

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