Nikâh Almanya’da düğün İtalya’da

Yaklaşık 7 yıldır birlikte olan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu’nun nişanlandığını ilk ben yazmıştım hatırlarsanız. Çiftin gönlünden geçenin ise, tanıştıkları yer olan İtalya’da evlenmek olduğunu da...
Deniz rallisi başlıyor
Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADD), Büyükçekmece’deki Kıyı İstanbul Marina’da “DADD Ralli Karadeniz 2022”yi düzenleniyor.
Ralli, 1 Temmuz Kabotaj Bayramı’nda yaklaşık 15 yerli ve 15 yabancı katılımcısı ile dünyanın her yerinden denizseverleri bir araya getirecek. Almanya, İngiltere, Yeni Zelenda, Fransa, Slovenya, Avustralya gibi ülkelerden gelen yabancı denizciler, iki ay boyunca Karadeniz’de 40 limanı 67 günde tanıyacak, ülkemizin en güzel köşelerini keşfedecek.
Sağlıklı bir mola
JW Marriott İstanbul Marmara Sea’de Sağlıklı Yaşam Koçu Ayşe Köroğlu önderliğinde “Kendine İyi Bak” söyleşisi gerçekleşti.
Otelin Executive Chef’i Mehmet Faruk Yardımcı’nın hazırladığı glutensiz sağlıklı atıştırmalıklar eşliğinde katılımcılar keyifli bir gün geçirdi. La Vallée Spa’nın sunduğu doğal özlü güzellik bakımlarından, holistik terapilere kadar pek çok konuya değinilen söyleşide misafirler farkındalığı yüksek anlar yaşadı.
41 kere maşallah
Cemiyetin ünlü iş adamları, önceki gün İlhan Sabancı’nın 41’inci yaşını kutlamak için Nişantaşı’ndaki Gizia Brasserie’de bir araya geldi.
Ralf Tezman, Selim Tezman, Mert Gocay gibi yakın dostları, Sabancı’nın yeni yaşını keyifli bir yemek eşliğinde kutlarken “41 kere maşallah” esprileri yaparak, ünlü iş adamını güldürdü.
Bodrum’da yeni sergi
Art On Bodrum, 2022 yazında misafirleriyle yeniden Elements Yalıkavak’ta buluşuyor.
İsmi, William Shakespeare’in “Bir Yaz Gecesi Rüyası” adlı eserinden uyarlanan “Summer Dreamin’” sergisi, geniş sanatçı seçkisi ile yaz mevsimini karşılıyor. Yaz boyunca sürekli değişecek bu sergide, farklı kuşaklardan sanatçıların eserleri yer alıyor.
Sergide, Ahmet Elhan, Bahadır Hızol, Damla Sari, Dolanbay, Enis Malik Duran, Gürsel Soyel, Hüseyin Aksoylu, Kerem Giriş, Koray Tokdemir, Mert Diner, Oddviz, Olcay Kuş, Onur Mansız, Ozan Türkkan, Ömer Emre Yavuz, Sencer Vardarman, Ufuk Yılmaz ve Ülgen Semerci’nin eserleri görülebilir.