Oynadığı diziyi milyonlar izliyordu... Ünlü oyuncudan şakayla karışık itiraf geldi: "Altı aydır evimin kirasını ödeyemiyorum'

Elbette bazılarının hayatı gerçekten de böyle geçiyor. Ekranda ya da büyük perdede izlediğimiz bazı ünlüler gerçekten de çok güzel paralar kazanıyor. Ama hepsi için aynı durum geçerli değil.

İşte bunun bir örneğini de rol aldığı dizi milyonlarca kişi tarafından izlenen bir oyuncu yaşıyor. Zaten bunu da şaka yollu bir şekilde itiraf etti.

Sosyal medya hesabından da paylaştığı tek kişilik gösterisinde yaşadıklarını anlattı Nika King.

DİZİNİN YENİ SEZONU DURMADAN ETKİLENDİ

King, o paylaşımında yarı şaka yarı ciddi dizinin yeni sezonu ertelendiği için altı aydır oturduğu evin kirasını bile ödeyemez hale geldi.

Bu duruma düşen ünlü oyuncu, son dönemin en gözde dizilerinden biri olan Euphoria'da önemli rollerden birini üstlenen Nika King.

Bir dijitam platformda yayınlanan Euphoria adlı yapımda kamera karşısına geçen Nika King, yaşadığı zorlukları gözler önüne serdi.

Dizinin üçüncü sezonunun ertelendiğini anlatan oyuncu, yeni bölümlerin ne zaman ekrana geleceğini bilmediğini anlattı.

Nika King "Seyirci, dizinin üçüncü sezonunu izlemesi gerektiğini söylüyor bana. İnanın buna benim de ihtiyacım var. Altı aydır evimin kirasını ödeyemiyorum" diye konuştu.

Sonra da dizide kızını canlandıran ve şu sıralar rol aldığı Dune adlı filmin tanıtımları için dünyayı gezen rol arkadaşı Zendaya'ya seslendi: "Eve geri dön kızım... Annenin sana ihtiyacı var."

YENİ İŞ TEKLİFİ ALMADIĞINI SÖYLEDİ

Nika King, Euphoria'nın yeni sezonlarının ertelenmesinin ardından hiçbir iş teklifi almadığını anlattı. Paylaşımında her ne kadar gülüyor olsa da aslında durumunun gayet ciddi olduğunu sözlerine ekledi.

King, bunca izlenen Euphoria dizisi sayesinde kariyerinin yükselişe geçtiğini düşünmüş önce. Oyuncu "Kariyerimde yükseliyor sandım. İyi olduğumu düşündüm. Ama Euphoria'dan sonra iş teklifi almadım" diye anlattı durumunu.

Euphoria adlı dizinin ikinci sezonu 2022 yılının şubat ayında yayınlandı. Herkes yeni sezonu beklerken bu durum gerçekleşmedi. Yeni sezon sürekli ertelendi.

Bu arada Euphoria'da rol alan bazı yıldızlar başka işler için anlaşma yaptı ve kamera karşısına geçti. Yani aralarından şanslı olanlar para kazanmaya devam etti. Ama Nika King için aynı durum geçerli olmadı.

KADRONUN GENÇLERİ ÇALIŞMAYI SÜRDÜRDÜ

Dizide rol alan 26 yaşındaki şarkıcı Elordi, Saltburn ve Priscilla adlı yapımda kamera karşısına geçti. Sidney Sweeney, Anyone But You ve Madame Web gibi yapımlarda rol aldı.

Dizinin kadrosundaki en ünlü isimlerden biri olan 27 yaşındaki Zendaya ise Dune filminin ikincisinde oynadı. Şu sıralarda da filmin tanıtımı için galadan galaya koşturuyor.

Euphoria adlı dizinin yeni sezonunun yayınlanmasının bu kadar gecikmesinin en azından herkes tarafından bilinen bazı nedenleri var.

Bunlardan biri dizide rol alan oyunculardan Angus Cloud'unr henüz 25 yaşında aşırı dozda uyuşturucudan hayatda veda etkesi.

Dizinin yönetmeni Sam Levinson görve aldığı başka bir yapımda cinsel tacizde bulunduğu suçlamasıyla karşılaştı. Kısaca özetlemek gerekirse Euphoria adlı dizinin kadrosu bir dizi talihsizlik yaşadı.