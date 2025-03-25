Nihayet anneciğinin kucağında... Sevgili karıcığım... Varlığın hayatıma neşe getiriyor!

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Doğduğu ilk günden bu yana babasının, iki halasının, amcasının ve tabii ki babaannesi ile dedesinin kucağında görüldü minik bebek...

Bunca zaman içinde bir tek annesinin kollarında kamera karşısına geçmemişti. Bu durum da elbette merak uyandırıyordu.

Sonunda o da oldu... Dünyanın en çok merak uyandıran bebeklerinden biri annesinin kucağında ilk kez görüldü.

HERKES ANNESİNİN KUCAĞINDA GÖRMEYİ BEKLİYORDU

Büyük olasılıkla anladınız çok ünlü bir ailenin bebeğinden söz ettiğimizi.

Bütün dünyanın annesinin kollarında görmeyi merakla beklediği minik bebek, Ürdün Kraliçesi Rania ile Kral Abdullah'ın ilk torunu Prenses İman.

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Çiftin dört çocuğunun en büyüğü olan Veliaht Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa'nın ilk bebeği olan İman, geçen yılın ağustos ayında dünyaya geldi.

Daha hastaneden çıkmadan önce de babası başta olmak üzere bütün ailesinin kucağında kamera karşısına geçti.

Bütün dünya onu bir tek annesi Rajwa'nın kucağında görmedi daha düne kadar.

Hatta bu durum "Acaba kraliyet ailesi kendi kanından olmayanların bebeği kucaklamasına izin vermiyor mu?" şeklindeki tuhaf yorumlara bile neden oldu.

ÖZEL POZ İÇİN ÖZEL GÜNÜ BEKLEMİŞ

Ama belli ki Prens Hüseyin kızı İman ile karısı Rajwa'nın o ilk pozunu dünyanın gözleri önüne sermek için çok özel bir günü beklemiş.

Gelecekte babası Abdullah'ın yerine tahta geçecek olan Prens Hüseyin, karısı Prenses Rajwa ile kızı Prenses İman'ın birlikte ilk pozunu ülkelerinde kutlanan Anneler Günü kapsamında sosyal medya hesabından paylaştı.

Hüseyin, Rajwa'nın minik İman'ı kucakladığı pozuyla bu özel günü de kutladı. Diğer yandan kendi annesi Kraliçe Rania'yı da unutmadı.

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"VARLIĞINIZ HAYATIMI NEŞEYLE DOLDURUYOR"

Prens Hüseyin paylaşımında "Canım annem ve sevgili karım... Sizin varlığınız hayatımı neşeyle dolduruyor. Anneler Günü'nüz kutlu olsun" satırlarına yer verdi.

Hüseyin'in takipçileri, minik İman'ın ne kadar büyüdüğünü gözden kaçırmadı.

Elbette Rajwa'nın ilk Anneler Günü'nü kutladığını da...

Anne ile kız, sosyal medya takipçilerinden bol bol tebrik mesajı ve beğeni aldı.

ARDI ARDINA DÜĞÜNLER VE DOĞUMLAR

Kraliçe Rania ile Kral Abdullah, son iki yıldır ardı ardına aile içinde büyük mutluluklar yaşıyor. Çift, önce büyük kızları İman ile Jameel Thermiotis'i evlendirdi 2023 yılında. Geçtiğimiz ay da genç çiftin ilk bebeği Amina dünyaya gözlerini açtı.

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Rania ile Abdullah aynı yılın haziran ayında da bu kez Hüseyin ile Rajwa'yı evlendirdi.

Prens Hüseyin, veliaht olduğu için bu tören dünya çapında olay haline geldi.

Genç çift, Avrupa'dan Asya'ya bütün ülkelerden kraliyet ailelerinin katıldığı bir törenle evlendi. Düğünden hemen hemen bir yıl sonra da kızları İman dünyaya geldi.

Bu şekilde Rania ilk kez babaanne; Abdullah da ilk kez dede oldu.

Doğduğu günden itibaren aile üyelerinin kucağında pozları sosyal medyadan yayınlanan minik İman, kelimenin tam anlamıyla kameralar önünde büyüdü.

MİNİK İMAN'IN SOSYAL MEDYADA HAYRAN KİTLESİ BİLE VAR

Aslına bakılırsa hem Kraliçe Rania hem de Prens Hüseyin sık sık minik İman ile çekilen fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşıyor.

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Veliaht Prens Hüseyin, bunun son örneklerinden birini de geçtiğimiz haftalarda sergiledi.

Kızı İman ile babası Abdullah'ın birlikte çekilen bir dede torun pozunu sosyal medya sayfasından paylaştı.

Hüseyin'in "İman değerli dedesiyle" mesajı eşliğinde paylaştığı o kareye Prens'in takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Bu arada bazı kullanıcılar da bu paylaşıma aylardır konuşulan bir konuyu tekrar gündeme getirerek yorum yaptı.

ANNESİNİN KUCAĞINDA GÖRÜNMEMESİ MERAK UYANDIRIYORDU

İman dünyaya geldiğinden bu yana babası, dedesi, babaannesi, amcası ve halalarının kucağında pozları sosyal medyada yayınlandı.

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Dünya minik İman'ın bir tek annesi Prenses Rajwa'nın kucağında bir pozunu görmedi.

İşte Hüseyin'in o paylaşımına yapılan yorumlarda bazı takipçiler "Bebeğin annesiyle çekilen bir pozunu ne zaman göreceklerini" sordu. Bir takipçi de Prens Hüseyin'i "Eğer izin verirseniz bebeğin annesiyle bir fotoğrafını çekebilir miyim?" diye sordu.

İşte Hüseyin, karısı Rajwa ve kızı İman'ın Anneler Günü pozuyla bu konudaki merakı da gidermiş oldu.

İLK EVLATTAN İLK TORUN

Ürdün Kralı Abdullah ile Kraliçe Rania'nın dört çocuklarının en büyüğü olan Hüseyin, önceki yıl haziran ayında Rajwa Alsahif ile gösterişli bir törenle evlendi.

Zamanı geldiğinde Ürdün tahtına oturacak olan Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa'nın ilk bebeği de geçen yıl ağustos ayında dünyaya gözlerini açtı.

Halasıyla aynı adı taşıyan minik İman daha doğduğu günden itibaren sadece ailesinin değil tüm dünyanın ilgi odağı oldu.

Hastanede çekilen ilk pozları, yanında annesi, babasının kucağındaki birkaç günlük bebek hali, babaannesi Kraliçe Rania ile iş toplantısına katıldığı gün çekilen pozları derken İman, kelimenin tam anlamıyla dünyanın gözleri önünde büyüyor.

MİNİK BEBEĞİN YENİ YIL POZU

2024 yılının aralık ayında o sırada dört aylık olan minik İman'ın yeni bir görüntüsü daha ortaya çıktı.

O karede İman, yine babasının kucağında görülüyor. Yanlarında da büyük bir mutlulukla gülümseyen annesi Rajwa var.

Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa'nın bu aile pozu yaklaşan 2025 yılını kutlayıp iyi dileklerini sunmak için aile dostlarına gönderdikleri tebrik kartından.

O karede Prens Hüseyin ve ailesinin aynı renklerde giyindiği ve minik İman'ın da giderek büyüdüğü dikkatlerden kaçmadı.

İlk bebeklerine kavuşan mutlu çiftin yeni yıl kartında "Tanrı'nın sayısız nimetleri için çok minnettarız. Bizim küçük ailemizden sizin ailenize mutlu bir yeni yıl dileğiyle" mesajı yer alıyor.

BÜTÜN AİLEYİ SEVİNCE BOĞDU... KUCAKTAN İNMİYOR

Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa'nın ilk bebeği olan İman geçen yılın 3 Ağustos günü dünyaya gözlerini açtı.

Minik bebeğin doğumu ilk torun sevinci yaşayan Kraliçe Rania ve Kral Abdullah'ın sosyal medya sayfalarından duyuruldu. Tabii ki bebeğin babası Hüseyin de ilk evladının sevincini sosyal medya takipçilerine duyurdu.

Hatta o dönemde gelen haberlere göre Prens Hüseyin, dedesinin adını taşıyan hastanede kızıyla aynı gün doğan bütün bebeklere bir altın lira hediye etti.

Veliaht Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa 2023 yılının haziran ayında evlendi. Tam bir yıl iki ay sonra da kızları dünyaya geldi.

Minik İman'ın aynı adı paylaştığı halası Prenses İman ile kocası Jameel Thermiotis de geçen ay Amina adını verdikleri bir kız bebek sahibi oldu. Minik İman kuzenini annesi Rajwa ve babası Hüseyin ile birlikte hastanede ziyaret etti.