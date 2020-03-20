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Haber Giriş: 20.03.2020 - 07:41,Son Güncelleme:/

Nihat Doğan'dan şapkalı önlem

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Nihat Doğan'dan şapkalı önlem
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Ünlü şarkıcı Nihat Doğan önceki gün bir kız arkadaşıyla birlikte İstinye Park’ta objektife takıldı.

 Arkadaşıyla mağazaları gezen Doğan, gazetecileri fark edince gerildi. Şarkıcı şapkasıyla yüzünü kamufle etmeye çalışırken, yanındaki kız arkadaşı ise kadrajdan çıkmaya çalıştı.

Gülümseyerek soruları cevapsız bırakan Nihat Doğan kısa süre sonra alışveriş turunu tamamlayarak oradan ayrıldı.

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