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Haber Giriş: 03.06.2020 - 07:47,Son Güncelleme:

Nihat Doğan hakareti affetmedi

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Nihat Doğan hakareti affetmedi
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NİHAT Doğan’ın, iki kız çocuğunu evinde alıkoyduğu iddiasıyla ilgili kendisine sosyal medyadan hakarette bulundukları gerekçesiyle şikayetçi olduğu Mustafa G. ve Engin A.’ya 2 yıl 3’er aya kadar hapis istemiyle iki ayrı dava açıldı.

 Şüpheliler, ifadelerinde pişman olduklarını söyledi. Her iki duruşma da ertelendi. Nihat Doğan’la ilgili iddia 2 yıl önce ortaya atılmış, savcılık türkücü hakkında takipsizlik kararı vermişti. 

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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