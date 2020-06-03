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Nihat Doğan hakareti affetmedi
NİHAT Doğan’ın, iki kız çocuğunu evinde alıkoyduğu iddiasıyla ilgili kendisine sosyal medyadan hakarette bulundukları gerekçesiyle şikayetçi olduğu Mustafa G. ve Engin A.’ya 2 yıl 3’er aya kadar hapis istemiyle iki ayrı dava açıldı.
Şüpheliler, ifadelerinde pişman olduklarını söyledi. Her iki duruşma da ertelendi. Nihat Doğan’la ilgili iddia 2 yıl önce ortaya atılmış, savcılık türkücü hakkında takipsizlik kararı vermişti.
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