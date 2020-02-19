Nihan Akın soluğu mahkemede aldı: Kişilik haklarım zedelendi!

2 BİN 619 LİRA ÖDEDİ

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde açılan davada Lidyana şirketinin ‘www.lidyana.com’ sitesi üzerinden satış yaptığı belirtildi. Dilekçede şöyle denildi: “Nihan Akın klipte kullanılan mayo için stil danışmanına 2 bin 619 lira ödemiştir. Davaya konu fotoğraflar da Bodrum’da çekilmiştir. Akın’ın fotoğrafları, 19 Ağustos 2019’da Lidyana tarafından ‘ces.collection’ markasının ürünlerinde reklam amaçlı izinsiz kullanılmıştır.”

PAZARLIK DEĞERİNİ DÜŞÜRDÜ

Dilekçede ayrıca Nihan Akın’ın ‘kişilik haklarının zedelendiği’ vurgulandı: “İzin alınmadan fotoğraflarının kullanılması, Nihan Akın’ın başka markalarla yapacağı anlaşmalarda da pazarlık değerini düşürmüştür. Akın’ın fotoğraflarının kullanılmasına izni yoktur. Fotoğrafların Akın’ın rızası dışında tanınırlığı olmayan bir markanın ürünlerinin reklamını yapmak üzere kullanılmış olması, kişilik haklarını zedelemiştir.”





