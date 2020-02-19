Nihan Akın soluğu mahkemede aldı: Kişilik haklarım zedelendi!
Nihan Akın, “Yaz” şarkısının klibinde giydiği turuncu mayo nedeniyle mahkemelik oldu. Şarkıcı, mayoyla çektirdiği fotoğrafları reklam amaçlı kullandığı iddiasıyla Lidyana şirketine 150 bin liralık tazminat davası açtı.
2 BİN 619 LİRA ÖDEDİ
İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde açılan davada Lidyana şirketinin ‘www.lidyana.com’ sitesi üzerinden satış yaptığı belirtildi. Dilekçede şöyle denildi: “Nihan Akın klipte kullanılan mayo için stil danışmanına 2 bin 619 lira ödemiştir. Davaya konu fotoğraflar da Bodrum’da çekilmiştir. Akın’ın fotoğrafları, 19 Ağustos 2019’da Lidyana tarafından ‘ces.collection’ markasının ürünlerinde reklam amaçlı izinsiz kullanılmıştır.”
PAZARLIK DEĞERİNİ DÜŞÜRDÜ
Dilekçede ayrıca Nihan Akın’ın ‘kişilik haklarının zedelendiği’ vurgulandı: “İzin alınmadan fotoğraflarının kullanılması, Nihan Akın’ın başka markalarla yapacağı anlaşmalarda da pazarlık değerini düşürmüştür. Akın’ın fotoğraflarının kullanılmasına izni yoktur. Fotoğrafların Akın’ın rızası dışında tanınırlığı olmayan bir markanın ürünlerinin reklamını yapmak üzere kullanılmış olması, kişilik haklarını zedelemiştir.”
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