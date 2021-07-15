Nihal Yalçın'ın sevgilisi Berker Güven kimdir, kaç yaşında?

Berker Güven 7 Eylül 1994 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi.



Özel Işıkkent Anadolu Lisesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünde eğitim gördü.2017 yılında gösterime giren Babam filminde Çetin Tekindor ve Melisa Şenolsun ile başrolü paylaştı.[2][3] Vatanım Sensin dizisinde Aleksi, Zalim İstanbul dizisinde ise Nedim rolüyle yer aldı.



22. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde Yen adlı tiyatro oyunundaki performansıyla Üstün Akmen Genç Oyuncu Ödülü'nü aldı.



Türkiye – Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri’nde “Yılın En İyi Drama Oyuncusu” ödülüne layık görüldü.

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