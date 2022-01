'Korku mahallesi'ndeki en ünlü ev satıldı

Haberin Devamı

O ÜNLÜ EV SATILDI

Yönetmenliğini Wes Craven'in üstlendiği 'Nightmare on Elm Street (Elm Sokağında Kâbus) filminin can alıcı sahnelerinin çekildiği ev 2 milyon 980 bin dolara yani yaklaşık 3 milyon dolara satıldı. Evi satın alan kişinin kimliği açıklanmadı.

ÜNLÜ KARAKTERİN BENZERİ TANITIM POZLARI VERDİ

Bu evin dış cephesi aslında başka birçok filmde de kullanıldı. Ama hafızalara Elm Sokağında Kâbus filmiyle kazındı. Evin satışından sorumlu emlak şirketinin yetkilileri de internetteki tanıtım fotoğraflarında Robert Englund'ın canlandırdığı Freddy Krueger'e benzer giyinip onun gibi makyaj yapılmış bir modeli kullandı.

SENARYODAKI EV BAŞKA BİR KENTTE BULUNUYORDU

Elm Sokağında Kabus filminde söz konusu ev senaryoya göre Springwood, Ohio'daki Elm Sokağı'nda bulunuyordu. Fakat satılan bu ev Los Angeles'ta North Genesee Bulvarı'nda yer alıyor.

3 MİLYON 250 BİN DOLAR İLE SATIŞA ÇIKTI

1919 yılında Hollanda kolonyal tarzla inşa edilen ev, yıllar içinde renovasyondan geçerek modern bir hale getirildi. Ev satışa çıktığında 3 milyon 250 bin dolar isteniyordu. Fakat kimliği açıklanmayan yeni sahibi bundan biraz daha az bir fiyata satın aldı.

SAKİN BİR MAHALLEDE

Ev, Los Angeles'in küçük mahallelerinden birinde bulunuyor. Bu ünlü evin yeni alıcısını beklediği ilk dönemde basına konuşan emlak şirketi yetkilisi Heather T. Roy şöyle konuşmuştu: "Los Angeles ile ilgili eğlenceli nokta, en sevdiğiniz film yıldızıyla aynı marketten alışveriş etme olasılığınız. Ya da birçok ünlü filmde dış cephesiyle yer alan bir eve sahip olabilme imkanınız. Hele bu, insanların çok beğendiği bir filmse..."





Bu evin çarpıcı yanlarından biri de seri katil Michael Myers'ın tüyler ürperten öyküsünü anlatan Halloween adlı filmde kullanılan bir başka mülkle aynı mahallede bulunması. Yani bir başka deyişle "en ünlü korku mahallesinde" yer alması.

YARATICISI WES CRAVEN

Şimdi gelelim bu evin de ünlü olmasına yol açan Elm Sokağında Kabus serisine... Bir klasik haline dönüşen serinin ilk filmini Wes Craven yazıp yönetti. 1984 tarihli ilk filmde, Johnny Depp de ciddi anlamda ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirdi. Film, Ohio’da Springwood isimli kurgusal bir kasabada birkaç gencin rüyalarında seri çocuk katili Freddy Krueger’ın hayaleti tarafından katledilmelerini konu alır.

GİŞEDE BÜYÜK BAŞARI KAZANDI

Wes Craven filmi yaklaşık 1.8 milyon dolar bütçeyle çekmişti. Gösterime girdiğinde ise daha ilk haftada bu harcamayı karşıladı. ABD’de 25.5 milyon dolar gişe hasılatı elde etti. Film, korku türünde çok önemli bir yere ulaştı.

KÖTÜ ADAM, KENDİSİNİ CANLANDIRAN AKTÖRDEN DAHA ÜNLÜ OLDU

Kötü adam Freddy Krueger da sinema tarihine geçti. Öyle ki bu kötü karakterin ünü, kendisini canlandıran Robert Englund'ı bile geride bıraktı.

GERÇEKLİK İLE RÜYALAR ARASINDA

Gerçeklik ve rüya alemi arasında gidip gelen bir öyküsü vardı. Rüyalar aleminde var olan Freddy Krueger gerçek dünyadaki insanları öldürebiliyordu. Devam filmleri de gerçeklik ve rüya arasındaki farkları bulanıklaştırmaya devam etti.

DEVAM FİLMLERİ DE ÇEKİLDİ

1984 tarihli bu ilk filmin ardından bağımsız bir şirket tarafından çekilen bir seri haline geldi. Film serisi bir bütün olarak karışık eleştiriler aldı, öte yandan gişede finansal başarı yakaladı. Diğer ABD korku filmi serileriyle karşılaştırıldığında Elm Sokağında Kâbus, ABD doları bazında en fazla gişe yapan üçüncü seri olarak tarihteki yerini aldı. Ayrıca Freddy Krueger'ı konu alan ve film uyarlamalarından ayrı on iki roman ile birçok çizgi roman basıldı.