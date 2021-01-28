ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n paylaÅŸÄ±mlarÄ± takipÃ§ilerini ikiye bÃ¶ldÃ¼: DÃ¼nya acÄ± Ã§ekerken bize bunlarÄ± mÄ± gÃ¶steriyorsun

Ä°ÅŸte bu paylaÅŸÄ±m da Scherzinger'in takipÃ§ilerini ikiye bÃ¶ldÃ¼. BazÄ±larÄ±, milyonlarca insanÄ±n koronavirÃ¼s pandemisi nedeniyle zor gÃ¼nler geÃ§irirken onun bu pozlarÄ± paylaÅŸmasÄ±nÄ± eleÅŸtirdi. BazÄ±larÄ± da bu negatif eleÅŸtirilere kulak tÄ±kamasÄ± tavsiyesinde bulundu. 42 yaÅŸÄ±ndaki Nicole Scherzinger'in tatil paylaÅŸÄ±mlarÄ±na yorum yapan bir takipÃ§isi "DÃ¼nyanÄ±n geri kalanÄ± acÄ± Ã§ekiyor ve sen bize bunlarÄ± gÃ¶steriyorsun. GerÃ§ekten mi?" diye yazdÄ±. Bir baÅŸka takipÃ§isi de "AslÄ±nda hiÃ§birimizin bunlarÄ± gÃ¶rmeye ihtiyacÄ± yok" diye yazarak gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ belirtti. Sevgilisi Thom Evans ile tatilin keyfini Ã§Ä±karan Nicole Scherzinger'Ä±n 4.7 milyon takipÃ§isinden biri de bu paylaÅŸÄ±mlara, ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n bir hayranÄ± olduÄŸunu belirterek "Ama bu sonsuz rahatlama fotoÄŸraflarÄ± biraz duyarsÄ±zca" yorumuyla eleÅŸtiri getirdi.Â Bir baÅŸka takipÃ§isi de Nicole Scherzinger'e ÅŸÃ¶yle seslendi: "Tatilin keyfini Ã§Ä±kar ve mutlu ol, ama sÃ¼rekli olarak bu fotoÄŸraflarÄ± sosyal medyada paylaÅŸmak duyarsÄ±zlÄ±k." Scherzinger'in tatil paylaÅŸÄ±mlarÄ±na bir baÅŸka takipÃ§isi de "GerÃ§ekten mi? Bunlar ÅŸimdi Ã§ok fazla. TanrÄ± aÅŸkÄ±na dÃ¼nyada olup bitenlere karÅŸÄ± duyarlÄ± ol" diye yazdÄ±. Instagram takipÃ§ilerinden diÄŸer grubu ise Nicole Scherzinger'in paylaÅŸÄ±mlarÄ±na Ã¶vgÃ¼ler yaÄŸdÄ±rdÄ±. Bu gÃ¶rÃ¼ÅŸte olan takipÃ§ilerinden biri Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±yÄ± eleÅŸtirenlere "DÃ¼rÃ¼st olmak gerekirse yorumlarÄ±nÄ±zdan bazÄ±larÄ± Ã§ok komik" diyerek gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ ifade etti. Scherzinger'Ä± savunan bir baÅŸka takipÃ§isi de Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n, koronavirÃ¼s pandemisi sÃ¼recinde yaptÄ±ÄŸÄ± tatilin fotoÄŸraflarÄ±nÄ± gÃ¶rmek istemeyenlerin buna buna mecbur olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtip yine de olumsuz yorumlardan uzak durmalarÄ± gerektiÄŸini tavsiye etti. Nicole Scherzinger'Ä±n tatile Ã§Ä±kma hakkÄ± olduÄŸunu savunan birÃ§ok hayranÄ± onun yÄ±llara meydan okuduÄŸunu ve kusursuz bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ sergilediÄŸini savundu. Bu takipÃ§ileri "Her zamanki gibi mÃ¼kemmel gÃ¶rÃ¼nÃ¼yorsun" diye yazdÄ±.