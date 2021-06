Nicole Richie: Toprakla bağlantı kurun

◊ Moda tasarımcısı, müzisyen, çevre dostu, reality show sunucusu, tarım ve bahçe işleri tutkunu, hayvansever, anne... Sizin hakkınızda araştırma yaparken gözüme çarpanlar bunlar oldu. Bu saydıklarımdan hangisi hayatınızda daha öncelikli ve neden?



- Kesinlikle anne olmak her şeyden önce gelir. Bu içgüdüsel bir cevap. Kalbimin olduğu yer annelik. Yaratmayı seven biri olduğumu söyleyebilirim. Artık tek bir şapka takmak da şart değil. “Yapmak istediğim şey bu” diyemedim, çünkü gençken çok net bir yolum yoktu. Yaratıcılığımı bulmak için farklı birkaç şey denemek ve birkaç farklı yoldan gitmek zorunda kaldım. Örneğin oyunculuk ve moda tasarımı sevdiğim şeyler. İki çok farklı şey ve benim çok farklı iki parçamı ortaya çıkarıyor. Farklı dünyaları bir arada yaşayabilmeyi çok seviyorum.







◊ Babanız Lionel Richie, vaftiz babanız Michael Jackson, vaftiz anneniz Nancy Davis. Çok ünlü bir aileden geliyorsunuz. Büyürken gerçek dünyaya uyum sağlamakta zorluklar yaşadığınız oldu mu?



- Los Angeles’ta büyüdüm. İnsanların Los Angeles’a farklı bir bakış açısı olduğunu düşünüyorum ama burada yaşadığınızda durum öyle değil. Okula şehrin diğer tarafı Valley’de gittim. 6 ya da 7’nci sınıfa kadar orada yaşadım. Sonraları şehre doğru gitmeye başladım. Los Angeles’ta büyüdüğüm için 10 yaşımdan beri tanıdığım çok insan var. Bir sürü çocukluk arkadaşım, bugünkü kimliğimde büyük rol oynuyor ve bu çok önemli. Ben de çocuklarımın iyi bir çocukluk geçirdiğinden emin olmak istedim. Çünkü bunu hak ediyorlar. Hem Joel hem de benim 1 numaralı önceliğimiz bu oldu.



◊ Joel Madden ile 11 yıldır evlisiniz, iki çocuğunuz var. Başarılı evliliğin bir sırrı var mı? Varsa nedir?



- Sır yok! Evlilik evliliktir. İnsanlara bir tavsiye verebilsem eğer, “Birbirinizin tadını çıkarmaya çalışın” derim. Birbirinize birey olarak bakmaya devam edin. Bunu ebeveynler için söylüyorum. Dışarı çıkın, partnerinize yetişkin ve birlikte vakit geçirmeyi seçtiğiniz biri olarak bakın. Çünkü hayatın akışında çok rahat olabiliyoruz. Partnerinizle dışarı çıkıp birlikte vakit geçirmek önemli.



◊ Peki evlenmek ve anne olmak sizi ne kadar değiştirdi?



- En büyük değişimin anne olmak olduğunu söyleyebilirim. Yaş almak da değişimin en önemli nedenlerinden. Çocuklar, zamanınızı ve enerjinizi nereye ve nasıl harcayacağınız konusunda sizi çok kesin ve belirgin yapıyor. Örnek olmak ve çocuklarınıza liderlik etmek istiyorsunuz. Çocuklarınızla geçirdiğiniz zaman çok değerli. Sosyalleşmek için yemeğe çıkmak bile o kadar zor ki artık benim için. Hiçbir şey 22 yaşında olduğu kadar kolay değil.



ARILAR SÜPER HAVALI HAYVANLAR



◊ Kendi meyve sebzenizi yetiştiriyorsunuz. Ne zaman başladı bağ bahçe işlerine merakınız?



- Yaklaşık 6-7 yıl önce. Birkaç arkadaşım ilgileniyordu, bana da “Meyve ve sebze yetiştirmeye başlamalısın” dediler. Küçük bir kutuyla başladım mahsul yetiştirmeye ve kesinlikle âşık oldum. Benimle dalga geçen, bana “eski kafalı” diyen arkadaşlarım da oldu. Dedim ki, neden bahçe işleri yapmak ya da doğayla bağlantı kurmak cool olup olmamakla ilişkilendiriliyor?



◊ Peki arıcılık?



- Arıların hayatıma girmesi ise birkaç yıl önce yaptığım “Candidly Nicole” isimli şovum sayesinde oldu. Arıcılarla şovda tanıştım. Sonra kendi kovanlarımı ve arılarımı aldım. Arıların etrafında olmayı seviyorum. Bir tür meditasyon gibi. Ayrıca balımız çok iyi, lezzetli. Arıları seviyorum ve onları anlıyormuş gibi hissediyorum.

Ayrıca arıların süper havalı hayvanlar olduklarını düşünüyorum.



◊ Kendi meyve sebzesini yetiştirmek isteyen ama bu konuda hiçbir bilgisi olmayanlara vereceğiniz ilk tavsiye ne olur?



- Lori Kranz’ın kitabını tavsiye ederim. Adı “A Garden Can Be Anywhere” (Bir Bahçe Her Yerde Olabilir). Lori, Los Angeles’ta yaşayan bir bahçıvan. Benim bahçeme de yardımcı oldu. Bahçenin nasıl her yerde olabileceği hakkında inanılmaz bilgiler veriyor. Sadece bir pencere pervazınız varsa, bir apartman dairesinde yaşıyorsanız bile bitki yetiştirebilirsiniz. Toprakla bağlantı kurmanın size kazandıracakları tarif edilemez. Sanırım hayatımızı bir şekilde sıfırlamanın ve “Tükettiğimiz yiyecekleri nereden alıyoruz?” demenin tam zamanı. Sadece kendinizle bu konuşmaları yapmak ve bunu kendi evinizde uygulamak bile dünya üzerinde büyük bir etki yaratacaktır.

BABAM ASLA SESSİZ MODDA DEĞİL HAYATI KUTLAMAYI SEVİYOR

◊ Babanız Lionel Richie de şova konuk oldu...



- Babam tamamen farklı bir hikâye. Ondan şova çıkmasını ben mi istedim, yoksa kendi mi şovda olacağını varsaymış onu bile bilmiyorum. Demek istediğim şu, babama sormaya gerek yok. O gülmek ve çalışmak için hazır.



◊ Peki Lionel Richie’yi bize birkaç kelimeyle tanımlamanızı istesem...



- Babam çok güler yüzlü bir adam. Profesyonel Lionel Richie olmayı seviyor ve asla sessiz modda değil. Bir yere gittiğinde eczane bile olsa insanlara selam verir. Çok arkadaş canlısı. Herkesle konuşur. Şakaları bitmez. Evde sadece o ve ben olduğumuzda da aynıdır. Kişiliği böyle. O hayatı ve hayatı kutlamayı seven bir adam.

PARİS VE BEN ŞOVUN BU KADAR BÜYÜK OLMASINI BEKLEMİYORDUK

◊ Paris Hilton’la birlikte yaptığınız “The Simple Life” (2003-2007) öyle büyük bir reality show olmuştu ki o günleri anmadan geçmek istemiyorum. Siz neler söylemek istersiniz “The Simple Life”la ilgili?



- Her şeyden önce ikimiz de çok gençtik. Sanırım başladığında ben 21 yaşındaydım. O gece şov yayınlandığında ikimiz de bu kadar büyük olmasını beklemiyorduk. Şovun yeni sezonları konuşuluyordu, bense ikinci sezonun olacağını bile düşünmüyordum. Gençtim, eğlenceli bir şeyler yapıyorduk. Şimdi 39 yaşındayım, ben farklıyım, zihnim farklı.



◊ Gelelim “Nikki Fre$h”e... İlk bölümde eşiniz ve eşinizin kardeşine fikrinizi sunuyorsunuz. Bizim televizyonda izlediğimizi gerçekte onlara sunduğunuzda tepkileri nasıl oldu?



- Evet, ilk bölüm gerçekte olan bir şeyin yeniden canlandırılmasıydı. Kocam, ikiz kardeşi ve o sırada 4 adam daha varken ben gayet profesyonel bir şekilde gittim ve fikrimi satma teklifinde bulundum. Bu gerçekten oldu. Gerçekten önemsediğim şeylerle ilgili bir komedi albümü yapmak istiyordum. Çevreyi sevmek, kendi meyve ve sebzemi yetiştirmek gibi...

Kocamla evde bu konu hakkında konuştum. Fakat evde bir şey hakkında konuşunca maalesef olmuyor. Ben de ofisini aradım, randevu aldım, bir görüşme ayarladım ve gittim. Tabii orası onların harika-cool müzik şirketi. Herkes siyah cool giyinmiş, ben elbise ve bir Rupi Kaur kitabıyla gittim. Albüm ve şov için büyük bir ilham kaynağı olan “The Sun and Her Flowers” adlı şiirini okudum. Onlara fikrimi anlattım.







◊ Peki rap yapmak?



- Hayatım boyunca şarkı söyledim. Bütün ailem şarkı söylüyor ve ben piyano çalıyorum. Ama rap gerçekten farklı bir şey. Albüm yapmak istedim, sonra şov yapmak istedim, şovu Quibi’ye sattım.

Sonra stüdyoya girme zamanı geldi. Ve yemin ederim, stüdyoya adımımı atana kadar albüm yapacağımı düşünmedim bile. Kocam Joel rahat bir şekilde koltuğa oturdu. “Tamam, başla” dedi. O an dondum. İlk defa yapıyor olsam da Joel çok etkilendiğini söyledi.

KİTAPLARA MİNNETTARIM

◊ İki roman yazdınız; “The Truth About Diamond” ve “Priceless”. Yazmaktan, yazdığınız konulardan bahseder misiniz biraz?



- Uzun zamandır hikâye yazmadım. Daha geçen gün düşünüyordum. İlk iki kitabı yazdığımda kendimi olduğum kişiden kopmuş hissettim. Yazmak bana ne katıyor? Yazmak, rahatlamak. Yazmak, yaratıcılık. Büyük bir kitap okuyucusuyum. Kitaplara minnettarım ve çok seviyorum.

