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Ünlü oyuncunun sosyal medya paylaşımı şaşırttı: Bu sen misin?

#Nicole Kidman#Keith Urban#Nicole Kidman Estetik
Ünlü oyuncunun sosyal medya paylaşımı şaşırttı: Bu sen misin

O Hollywood'un en ünlü yıldızlarından biri. Rolü gereği fiziksel görüntüsünü ne kadar değiştirirse değiştirsin yine de hayranları onu her koşulda tanır. Fakat bu kez görüntüsüyle herkesi şaşırttı.

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ROL ALDIĞI DİZİNİN SETİNDE
54 yaşındaki Nicole Kidman'ın Instagram paylaşımı takipçilerini hem şaşırttı hem de bazı tartışmalara neden oldu. Müzisyen Keith Urban ile evli olan iki çocuk annesi Nicole Kidman, rol aldığı Expats adlı dizinin setinde çekilen bir kamera arkası görüntüsünü Instagram hesabından paylaştı. Kidman'ın, dizinin yönetmeni Lulu Wang ile yan yana çektirdiği bu pozu ise hayranlarını şaşırttı.

Ünlü oyuncunun sosyal medya paylaşımı şaşırttı: Bu sen misin

TERS IŞIK MI ESTETİK MÜDAHALE Mİ?
Bunun nedeni de Nicole Kidman'ın yüzünün görüntüsü. Kimine göre ters ışıktan kimine göre de yüzüne yaptırdığı estetik müdahalelerden kaynaklanıyordu bu görüntü. Makyajsız olan Kidman'ın cildinin pırıl pırıl  ve gergin görüntüsü bu paylaşımda dikkat çeken ayrıntılardan biriydi.

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Ünlü oyuncunun sosyal medya paylaşımı şaşırttı: Bu sen misin

'YETER ARTIK NICOLE!'
Hayranları, Kidman'ın bu görüntüsüne hem sosyal medyada hem de görüntünün yayınlandığı haber sitelerinde çok sayıda yorum yaptı. Bir kullanıcı "Lütfen yeter artık Nicole. Mumya heykele benziyorsun" diyerek görüşünü bildirdi. Bir başkası da onun giderek bir başka meslektaşı Glen Close'a benzediğini savundu.

Ünlü oyuncunun sosyal medya paylaşımı şaşırttı: Bu sen misin

HOLLYWOOD KADINLARI KENDİLERİ OLMAKTAN UZAKLAŞIYOR
Bir başka kullanıcı da Hollywood'un ünlü kadınlarının giderek kendileri olmaktan uzaklaştığı yorumunu yaptı. Zaman içinde hormonları değiştikçe bu illüzyonu sürdürmek için plastik cerrahiye yöneldiklerini ileri sürdü.

Ünlü oyuncunun sosyal medya paylaşımı şaşırttı: Bu sen misin

'HERHANGİ BİR MÜDAHALEYE İHTİYACI YOK'
Kidman'ın bir hayranı da onu bir keresinde New York'ta bir film çekiminde gördüğünü belirtip "Gerçekten kesinlikle çok güzel bir kadın. Herhangi bir müdahalede bulunması tamamen gereksiz görünüyor" yorumunu yaptı. Birçok kişi Nicole Kidman'ın güzel bir kadın olduğunu ve doğal haliyle yaş almasının daha güzel olduğunu savundu.

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Ünlü oyuncunun sosyal medya paylaşımı şaşırttı: Bu sen misin

ESTETİK İDDİALARINI ÖNCE YALANLADI
Kidman'ın yüzüne estetik müdahaleler yaptırıp yaptırmadığı yıllardır tartışılan bir konu. Kidman, estetik iddialarını çok uzun süre yalanladı. Yaşına rağmen cildinin genç görünümünü, sürdürdüğü sağlıklı yaşam tarzına bağlamıştı. 2007'de Marie Claire dergisine verdiği bir röportajda "Dürüst olarak söylemeliyim ki tamamen doğalım" demişti. Kidman, cildinin güzelliğinin sebebini de "Güneş kremi kullanıyorum ve sigara içmiyorum" diyerek anlatmıştı.

Ünlü oyuncunun sosyal medya paylaşımı şaşırttı: Bu sen misin

YILLAR SONRA BOTOKSU İTİRAF ETTİ
Fakat bundan birkaç yıl sonra 2011'de de bir Alman dergisine verdiği röportajda da botoks yaptırdığını itiraf etti. O zamana kadar spor yapmaktan iyi beslenmeye kadar birçok yöntem denediğini söyleyen Kidman "Ama bunların çoğu herhangi bir fark yaratmadı" diye konuşmuştu.

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Ünlü oyuncunun sosyal medya paylaşımı şaşırttı: Bu sen misin

'ARTIK ALNIMI YENİDEN HAREKET ETTİREBİLİYORUM'
Sonra da botoks yaptırdığını açıklamıştı. Bundan pişman olduğunu da saklamamıştı ünlü oyuncu. "Botoks yaptırdım ama sonra yüzümün görüntüsünü beğenmedim. Şimdi böyle bir yöntem uygulamıyorum ve alnımı yeniden hareket ettirebiliyorum" diye konuşmuştu.

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Ünlü oyuncunun sosyal medya paylaşımı şaşırttı: Bu sen misin
Nicole Kidman ilk evliliğini 1990 ile 2001 arasında Tom Cruise ile yaptı. 

Ünlü oyuncunun sosyal medya paylaşımı şaşırttı: Bu sen misin
2006'dan bu yana da Keith Urban ile evli. Bu evlilikten de biri taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya gelen iki kız çocuğu bulunuyor. Kidman ile Cruise, evlilikleri sırasında da biri kız diğeri erkek iki çocuk evlat edinmişti. 

 

 

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#Nicole Kidman#Keith Urban#Nicole Kidman Estetik

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