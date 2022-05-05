Ünlü oyuncunun sosyal medya paylaşımı şaşırttı: Bu sen misin?

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ROL ALDIĞI DİZİNİN SETİNDE

54 yaşındaki Nicole Kidman'ın Instagram paylaşımı takipçilerini hem şaşırttı hem de bazı tartışmalara neden oldu. Müzisyen Keith Urban ile evli olan iki çocuk annesi Nicole Kidman, rol aldığı Expats adlı dizinin setinde çekilen bir kamera arkası görüntüsünü Instagram hesabından paylaştı. Kidman'ın, dizinin yönetmeni Lulu Wang ile yan yana çektirdiği bu pozu ise hayranlarını şaşırttı.

TERS IŞIK MI ESTETİK MÜDAHALE Mİ?

Bunun nedeni de Nicole Kidman'ın yüzünün görüntüsü. Kimine göre ters ışıktan kimine göre de yüzüne yaptırdığı estetik müdahalelerden kaynaklanıyordu bu görüntü. Makyajsız olan Kidman'ın cildinin pırıl pırıl ve gergin görüntüsü bu paylaşımda dikkat çeken ayrıntılardan biriydi.

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'YETER ARTIK NICOLE!'

Hayranları, Kidman'ın bu görüntüsüne hem sosyal medyada hem de görüntünün yayınlandığı haber sitelerinde çok sayıda yorum yaptı. Bir kullanıcı "Lütfen yeter artık Nicole. Mumya heykele benziyorsun" diyerek görüşünü bildirdi. Bir başkası da onun giderek bir başka meslektaşı Glen Close'a benzediğini savundu.

HOLLYWOOD KADINLARI KENDİLERİ OLMAKTAN UZAKLAŞIYOR

Bir başka kullanıcı da Hollywood'un ünlü kadınlarının giderek kendileri olmaktan uzaklaştığı yorumunu yaptı. Zaman içinde hormonları değiştikçe bu illüzyonu sürdürmek için plastik cerrahiye yöneldiklerini ileri sürdü.

'HERHANGİ BİR MÜDAHALEYE İHTİYACI YOK'

Kidman'ın bir hayranı da onu bir keresinde New York'ta bir film çekiminde gördüğünü belirtip "Gerçekten kesinlikle çok güzel bir kadın. Herhangi bir müdahalede bulunması tamamen gereksiz görünüyor" yorumunu yaptı. Birçok kişi Nicole Kidman'ın güzel bir kadın olduğunu ve doğal haliyle yaş almasının daha güzel olduğunu savundu.

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ESTETİK İDDİALARINI ÖNCE YALANLADI

Kidman'ın yüzüne estetik müdahaleler yaptırıp yaptırmadığı yıllardır tartışılan bir konu. Kidman, estetik iddialarını çok uzun süre yalanladı. Yaşına rağmen cildinin genç görünümünü, sürdürdüğü sağlıklı yaşam tarzına bağlamıştı. 2007'de Marie Claire dergisine verdiği bir röportajda "Dürüst olarak söylemeliyim ki tamamen doğalım" demişti. Kidman, cildinin güzelliğinin sebebini de "Güneş kremi kullanıyorum ve sigara içmiyorum" diyerek anlatmıştı.

YILLAR SONRA BOTOKSU İTİRAF ETTİ

Fakat bundan birkaç yıl sonra 2011'de de bir Alman dergisine verdiği röportajda da botoks yaptırdığını itiraf etti. O zamana kadar spor yapmaktan iyi beslenmeye kadar birçok yöntem denediğini söyleyen Kidman "Ama bunların çoğu herhangi bir fark yaratmadı" diye konuşmuştu.

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'ARTIK ALNIMI YENİDEN HAREKET ETTİREBİLİYORUM'

Sonra da botoks yaptırdığını açıklamıştı. Bundan pişman olduğunu da saklamamıştı ünlü oyuncu. "Botoks yaptırdım ama sonra yüzümün görüntüsünü beğenmedim. Şimdi böyle bir yöntem uygulamıyorum ve alnımı yeniden hareket ettirebiliyorum" diye konuşmuştu.