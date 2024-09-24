Herkes onun endamÄ±na hayran: Benimle alay ediyorlardÄ±... Hep kÄ±sa boylu ve daha kilolu olmak istedim!

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Bir baÅŸka deyiÅŸle kaÃ§ yaÅŸÄ±nda olursa olsun dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±nda ona benzemek, onun gibi gÃ¶rÃ¼nmek isteyen her yaÅŸtan milyonlarca kadÄ±n var.

Bu fiziksel Ã¶zellikleri ona gencecik yaÅŸÄ±nda Hollywood'da nice kapÄ±lar aÃ§tÄ±. Hala da geldiÄŸi noktada tutunmasÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yor.

Ama bugÃ¼n herkesi Ã¶zendiren uzun boyunun, ince yapÄ±sÄ±nÄ±n bir zamanlar onun iÃ§in alay konusu olduÄŸunu biliyor muydunuz?

FÄ°ZÄ°KSE GÃ–RÃœNÃœMÃœ Ä°LK GENÃ‡LÄ°K YILLARINDA ALAY KONUSU OLDUÂ

Ä°nanmasÄ± gÃ¼Ã§ belki ama bugÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel kadÄ±nlarÄ±ndan biri olarak nitelendirilen bu Ã¼nlÃ¼Â Hollywood'da yolunu aÃ§an fiziksel Ã¶zellikleri yÃ¼zÃ¼nden Ã§ocukluÄŸunda ve ilk genÃ§liÄŸinde alay konusu olmuÅŸ.

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Kim mi bu Ã¼nlÃ¼? Hollywood'un en parlak yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan Nicole Kidman'Ä±n ta kendisi!

Vogue dergisinin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ve 90'lÄ± yÄ±llarÄ± konu alan belgesele konuk olan 54 yaÅŸÄ±ndaki Kidman, ÅŸÃ¶hretini borÃ§lu olduÄŸu fiziksel Ã¶zelliklerinin geÃ§miÅŸte canÄ±nÄ± nasÄ±l sÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

Tom Cruise ile uzun sÃ¼ren evliliÄŸini bitirdikten bir sÃ¼re sonra Keith Urban ile evlenip mutlu bir yuva kuran Nicole Kidman, Ã¶nce Hollywood'un sonra da moda dÃ¼nyasÄ±nÄ±n dikkatini Ã§ekinceye kadarÂ fiziksel gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼n aslÄ±nda ne kadar kendine Ã¶zgÃ¼ ve gÃ¼zel olduÄŸunun farkÄ±na varmadÄ±.

Nicole Kidman, konuk olduÄŸu belgeselde bu konuda ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "Demek istiyorum ki kÄ±zÄ±l saÃ§lÄ±ydÄ±m, aÃ§Ä±k tenliydim... Daha 14 yaÅŸÄ±ndayken boyum neredeyse 1.80 santime gelmiÅŸti. Bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼m yÃ¼zÃ¼nden alay konusu oluyordum. Ve bunu yapanlar bana karÅŸÄ± hiÃ§ nazik deÄŸildi."

Nicole Kidman bu konuda "Ä°nanabiliyor musunuz? BÃ¼tÃ¼n hayatÄ±m boyunca daha kÄ±sa boylu ve kilolu olmak istedim" dedi.

GeliÅŸme Ã§aÄŸÄ±nda boyunun bir anda uzadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu boya kÄ±yasla zayÄ±f olduÄŸunu ve tahta gibi gÃ¶ÄŸÃ¼sleri bulunduÄŸunu anlattÄ± Kidman.

Ä°ÅŸte arkadaÅŸlarÄ± arasÄ±nda alay konusu olan bu Ã¶zellikleri sayesinde gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda el Ã¼stÃ¼nde tutuldu.

Ama aradan geÃ§en yÄ±llarda Hollywood onu oyunculuk yeteneÄŸinden de Ã¶nce bu Ã¶zellikleri yÃ¼zÃ¼nden baÄŸrÄ±na basÄ±nca o da gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼yle barÄ±ÅŸtÄ±.

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Kidman genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda uzun boyu ve zayÄ±flÄ±ÄŸÄ± yÃ¼zÃ¼nden yaÅŸÄ±tlarÄ±nÄ±n alay konusu olduÄŸunu anlattÄ±.





O KIRMIZI HALI ELBÄ°SESÄ° HÄ°Ã‡ UNUTULMADI

Tom Cruise ile birlikte kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸi Days of Thunder (FÄ±rtÄ±na GÃ¼nleri) filmiyle bir anda Hollywood'un parlayan yÄ±ldÄ±zÄ± oldu Kidman.

Daha o dÃ¶nemde de kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±karken onu giydirmek isteyen Ã¼nlÃ¼ moda markalarÄ± peÅŸine dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ bir zamanlar alay konusu olan fiziksel gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼, modacÄ±lar iÃ§in kÄ±yafetlerin kusursuz ÅŸekilde taÅŸÄ±nÄ±p tanÄ±tÄ±lacaÄŸÄ± bir platform haline geldi.

Kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸi bu filmin ardÄ±ndan Kidman, kariyerinde hÄ±zla yÃ¼kseldi. KÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±nÄ±n en ÅŸÄ±k Ã¼nlÃ¼lerinden biri olmasÄ±nÄ±n ilk adÄ±mÄ± da yine o sÄ±rada atÄ±ldÄ±.

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1997 yÄ±lÄ±ndaki Oscar tÃ¶reninde giydiÄŸi, bedenine oturan o Ã¼nlÃ¼ elbise hafÄ±zalara kazÄ±ndÄ±. Aradan geÃ§en yÄ±llara raÄŸmen bir daha da unutulmadÄ±.

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HAMÄ°LE KALDIÄžINDA BÄ°LE NEREDEYSE HÄ°Ã‡ KÄ°LO ALMADIÂ

Nicole Kidman ilk genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda kilo almak istese de sonradan bu ince fiziÄŸini korumak iÃ§in elinden gelenin fazlasÄ±nÄ± yaptÄ±.

Keith Urban ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Sunday Rose'uÂ doÄŸurduktan sonra hemen eski formuna dÃ¶ndÃ¼. Hatta hamileliÄŸi sÄ±rasÄ±nda bile karnÄ±ndaki ufak ÅŸiÅŸlik dÄ±ÅŸÄ±nda neredeyse hiÃ§ kilo almadÄ±.

KÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± Faith MargaretÂ taÅŸÄ±yÄ±cÄ± anne yÃ¶ntemi ile dÃ¼nyaya gelmesi ise "Kilo almak istemiyor, fiziÄŸinin bozulmasÄ±ndan korkuyor" yorumlarÄ±na neden oldu.

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Ã–zetle ilk genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda hiÃ§ sevmediÄŸi fiziksel Ã¶zelliklerini korumak iÃ§in bÃ¼tÃ¼n koÅŸullarÄ±nÄ± zorlar hale geldi Kidman.Â

Kimi zaman yÃ¼zÃ¼ne yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± estetik mÃ¼dahaleler yÃ¼zÃ¼nden eleÅŸtiri konusu olsa da bedensel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ korumayÄ± da hep baÅŸardÄ±.

Nicole Kidman, 1.80 cm boyuyla Hollywood'un en uzun kadÄ±n yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri. KÄ±vÄ±rcÄ±k kÄ±zÄ±l saÃ§larÄ± ve mavi gÃ¶zleriyle kendi dÃ¶neminin en ilgi Ã§ekici gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ye sahip oyuncularÄ±ndan biri olarak hafÄ±zalarda yer etti.





Kidman, eski kocasÄ± Tom Cruise'dan uzun boyluydu.





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Åžu anda evli olduÄŸu Keith Urban da yÄ±ldÄ±zdan kÄ±sa boylu.





Nicole Kidman, geÃ§en ay yapÄ±lan Venedik Film Festivali'nde belini olduÄŸundan daha ince gÃ¶steren korseli elbisesiyle bÃ¼tÃ¼n dikkatleri Ã¼zerine Ã§ekti.

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