Ünlü oyuncudan çok konuşulacak sözler: Ailenin palyaçosu olmak yerine adımı değiştirdim!

Üstelik sinema dünyasının en ünlü ve güçlü ailelerinden birinin içine doğmuştu. Sahip olduğu soyadı daha kariyerinin başında ona bütün kapıları açabilirdi. Ama o bunu istemedi, yıldızlık yolunda kendi adımlarıyla yürümeyi seçti.

Hollywood’un yıldız ismi Nicolas Cage yeni başlayan süper kahraman dizisi “Spider-Noir” için verdiği röportajlardan birinde ailesi ve kariyeri hakkınca çok çarpıcı sözler etti.

Yıllardır kullandığı adı resmi olarak da aldığını açıklayan ünlü oyuncu "Hayatta Nick Cage'im ve kamera karşısında da Nick Cage'im” dedi.

Dünyaya Nicolas Kim Coppola olarak gelen Oscar ödüllü oyuncu dün yayınlanan röportajında Variety'ye yıllardır kullandığı sahne adını geçen yıldan beri yasal adı olarak da benimsediğini söyledi.

62 yaşındaki Cage, Hollywood kraliyet ailesinin "palyaço kuzeni" olmaktansa kendi ailesinin reisi olmayı tercih ettiğini belirtti.

“Kendi küçük ailemin reisi olmak, başkasının ailesinin kenarındaki palyaço kuzen olmaktan daha iyidir, bu yüzden ‘Cage’ olmaya karar verdim.” Diyen ünlü oyuncu Hollywood’un efsane yönetmeni Francis Ford Coppola’nın yeğeni.

Nicolas Cage adını babasının koyduğunu, bu yüzden değiştirmediğini söylerken insanların ona “Nick” veya “Nicolas” demelerinin umurunda olmadığını söyledi ancak yasal isminin Nick olduğunu belirtti.

Nicolas Cage, Hollywood'nun en köklü ve ünlü hanedanlarından biri olan Coppola ailesinin bir üyesi. Ancak bu durumu kariyerinin başından beri gizliyor. Daha doğrusu “aileden torpilli” muamelesi görmemek ve sadece yeteneğiyle bire yere geldiğini kanıtlamak için durmadan çırpınıyor.

Nicolas Cage’in babası ve Francis Ford Coppola'nın abisi olan August Coppola ünlü bir edebiyat profesörü ve yazar. Annesi Joy Vogelsang da bir dansçı ve koreograf.

Francis Ford Coppola ve kızı Sofia Coppola

Bir kuşak geriye gidildiğinde ise bu ünlü ailenin başının Oscar ödüllü ünlü Amerikalı besteci, flütist ve orkestra şefi Carmine Coppola olduğunu görüyoruz. Nicolas Cage’in dedesi Carmine Coppola The Godfather Part II başta olmak üzere birçok önemli filmin müziklerinin bestecisi. Aileyi bu kadar ünlü ve güçlü kılan da aslında o…

Nicola Cage ve ünlü kuzeni yönetmen Sofia Coppola

Nicolas Cage’in diğer ünlü akrabaları arasında Francis Ford Coppola’nın Oscar ödüllü yönetmen kızı Sofia Coppola (kuzeni), Rocky filmindeki Adrian ve The Godfather filmindeki Connie karakterleriyle tanınan ünlü oyuncu Talia Shire (halası) ve yinre bir başka ünlü Hollywood yıldızı olan Jason Schwartzman (kuzeni) var.

Nicolas Cage, ünlü ailesinin soyadını sadece 1981'deki bir TV pilot bölümü ve 1982 yapımı Hızlı Zamanlar Ridgemont Lisesi filminde kullandı.

O zaman bile bir “Coppola” olması başını derde sokmuştu… Ünlü oyuncu bu yüzden zorbalandığını ve böylesi bir şöhret istemediğini söylüyor.

Bu arada yönetmen amcası Francis Ford Coppola'nın yeğeninin yeteneğine güvenip 80'lerin başında ona ilk rollerini verip kendi yönettiği üç filmde oynattığını da hatırlatmış olalım...