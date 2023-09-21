Genç çiftin öyküsü dünyayı ağlattı: Ölecekti... Çocuğumuz annesiz büyüyecekti...'Ya ikimiz, ya hiç' dedi

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KENDİ ACILARINI BİR YANA KOYUP BAŞKALARINA UMUT OLDU

Hastalığı boyunca sosyal medya hesabından yaşadıklarını, hissettiklerini paylaşan Newman bu süre içinde kendisiyle aynı durumda olanlara ya da başka zorluklarla boğuşanlara da ilham verdi. Onca acı çekmesine rağmen takipçilerinin engellere yenilmeden hayatın keyfini çıkarmaları için yol göstermeye çalıştı.

Nicky Newman geçtiğimiz günlerde 5 yıllık mücadelesini tamamladı ve hayata veda etti. Onu hiç tanımasalar bile sosyal medya aracılığıyla hayatına dokunduğu binlerce insan büyük bir yasa boğuldu.

Ama elbette hiç kimsenin acısı kısacık bir evlilik yaşadığı kocası Alex kadar olamaz. Çocukluk aşkı olan Nicky ve Alex, genç kadının hastalığının teşhis edilmesinden sonra evlenmişti.

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BİRLİKTE KURDUKLARI GELECEK HAYALLERİ YIKILDI

Bu arada bir de bebek kaybeden genç çiftin evliliği ne yazık ki uzun sürmedi. Genç kadının ölümüyle mutlu bir gelecek hayalleri de yıkıldı.

Nicky Newman'ın kocası Alex, İngiliz Daily Mail gazetesine konuştu ve erken yaşta kaybettiği karısının ölümünün kendisini ne kadar yıktığını anlattı.

Nicky ile evlenirken parmağına taktığı alyansını ve sonsuzluk yüzüğünü çıkarmayan Alex karısını "Milyonda bir rastlanacak bir ruh eşi" olarak tanımladı. Ergenlik çağlarında başlayan aşklarına değinerek "Onu hep sevdim, şu an da seviyorum ve her zaman bütün kalbimle seveceğim" diye konuştu.

Alex, karısının hastalığının her aşamasında yanında olduğunu belirterek "Nicky'ye teşhis konulduktan sonra o kadar çok şeyi bir araya getirdik ki. Birlikte olabildiğince çok zaman geçirmek istiyorduk. Çoğu insan partneriye 50 ya da 60 yıl geçirir. Biz bu kadar zamanda yapılabilecekleri sadece 5 yıla sığdırdık" dedi.

Nicky ile bu kadar kısacık zamanda çok anı biriktirdiklerini söyleyen Alex karısının başka insanlara nasıl ilham verdiğini anlattı. Bunun 'İnanılmaz' olduğunu vurguladı.

Alex, Nicky'nin kendisine "ıstakoz" dediğini onun da Nicky'yi "fasülye" diye çağırdığını hatırlattı.

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PARA BİRİKTİRİP ELMAS NİŞAN YÜZÜĞÜ ALDI

Ergenlik döneminde tanıştıktan sonra üniversite yıllarında üç yıl ayrıl kaldıklarını anlatan genç adam sonra da bir daha ölüm onları ayırıncaya kadar birlikte kaldıklarını sözlerine ekledi.

Nicky ile kimyalarının uyumlu olduğunu belirten Alex "Birlikte olmamız gerektiğini biliyorduk" diye konuştu. Farklılıklarının birbirlerini dengelediğini sözlerine ekledi.

Alex, Nicky'ye evlilik teklif ederken elmas bir nişan yüzüğü almak için gizlice para biriktirdiğini de anlattı. "Benim hayatımın en mutlu günüydü. Önce babasından izin aldım. Sonra da önünde diz çöküp Nicky'ye evlenme teklif ettim. Çok şaşırdı, çok mutlu oldu ve "evet" dedi."

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BEBEK ANNESİZ BÜYÜYECEK.. YA İKİMİZ YA HİÇ

Evlenditen sonra Nicky ile Alex bir bebek sahibi olmaya karar verdiler. Bunun için yumurta dondurmaları gerekiyordu. Çünkü Nicky'nin hastalığı artık iyice ilerlemişti.

Aralarında çocukla ilgili konuştuklarını da şöyle anlattı Alex: " Nicky kemoterapi tedavisine başladıktan sonra bir çocuk sahibi olup olamayacağımızı tartışmaya başladık.

Bu çocuk, annesi olmadan büyüyecekti. Bizim istediğimiz bu değildi. Nicky'nin yumurtalarını dondurabilirdik. Ama ya birlikte ebeveyn olacaktık ya da hiç olmayacaktık."

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DÜNYA BAŞIMIZA YIKILDI

Karısının hastalığını nasıl keşfettiğini de şöyle anlattı: Nicky her zaman göğüslerini kontrol ederdi. Bir sabah bunu yaptığında bir şişlik buldu. Sonra da zaten hastalığı teşhis edildi."

"Kanserin ilerlemiş evrede olduğunu öğrendiğimiz gün benim ve ailesinin dünyası başına yıkıldı" diye o kabus gibi anı anlattı genç adam. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu hepimiz için büyük bir şoktu. Sanki bir tren çarpmıştı bize. Ya da daha kötüsüydü. Planladığımız ve umduğumuz her şey bir anda yıkıldı."

Hastalığın artık iyice ilerlediğini öğrenince Nicky ile Alex, bütün vakitlerini olabildiğince birlikte geçirmeye karar verdi. Genç adamın anlattığına göre ABD, Fransa, İspanya, Jamaika ve Norveç'e seyahat ettiler.

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ÖLÜMÜNDEN SONRA YAYINLANMASI İÇİN BİR METİN YAZDI

Hastalığının bütün gelişimini sosyal medya sayfasından paylaşan Nicky Newman birçok kişiye de umut ışığı oldu. Fakat genç kadının kocası Alex onun vasiyetini yerine getirip ölümünden sonra paylaşılması için kaleme aldığı metni sosyal medya sayfasından paylaşınca acı haber duyuldu.

Acılı eş sevgili karısının bu hafta içinde hayata veda ettiğini belirtti paylaşımında. Ama o paylaşım görenleri şoke etti. Bir yandan da Newman'ın takipçilerini gözyaşlarına boğdu.

Çünkü her ne kadar o paylaşımı kocası Alex yapmış olsa da son mesaj Nicky tarafından kaleme alınmış ve onun sosyal medya sayfasında yer almıştı. Genç kadın mesajını yazmış ve kendi ölümünden sonra paylaşmasını istemişti kocasından.

EĞER BUNU OKUYORSANIZ BEN ÖLMÜŞÜM DEMEKTİR

Nicky Newman o ağlatan paylaşımına "Eğer bunu okuyorsanız ben artık ölmüşüm demektir" diyerek başladı. Beş buçuk yıldır dördüncü evre meme kanseriyle mücadele ettiğini anlatan genç kadın bunun da fena bir zaman olmadığını ekledi satırlarına.

Sonra da "Ben hiçbir şey kaybetmedim. Kanser her şeyi ele geçirdi ve tamam, sorun değil. Hepimiz bunun olabileceğini biliyorduk" diye yazdı.

Genç kadının veda mesajında "Bu sözleri duymaya hazır olduğumuzu sanmıyorum. Yok edilemez olduğumuzu ve mucize bir tedavinin ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Ama gerçek şu ki hepimiz bu hayatı günü birlik yaşıyoruz. Sadece biz günlerimizin daha kısa olduğunu biliyorduk" satırlarına da yer verdi.

Sonra da takipçilerine bazı önerilerde bulundu: "O yüzden lütfen etrafınızdaki insanlara değer vereceğinize, arkadaşlarınıza ve sevdiklerinize her zaman en büyük desteği göstereceğinize dair bana söz verin. Gidin ve hayatı kutlayın. Yakında ne olacağını asla bilemezsiniz. Bu yüzden her şeyin garanti altında olduğunu düşünmeyin."

Nicky Newman kendisini sosyal medyadan takip edenlere "Instagram ailem" diye seslendi ve hepsine destekleri için teşekkür etti. Talihsiz sosyal medya yıldızı "Yolun her adımında burada olduğunuz için hepinize kalbimin en derinliklerinden teşekkür ediyorum" diye yazdı.

Son satırları ise şöyleydi: "Ben enerjilere inanan biriyim ve eğer insanlar bu ve buna benzer sayfalardan yarattığımız pozitif enerjiye tutunurlarsa, o zaman daima yanınızda olacağım."

Genç kadının bu son mesajına aralarında ünlülerin de bulunduğu çok sayıda takipçisinden yanıt geldi. Her ne kadar Nicky onları göremeyecek olsa da takipçileri onu tanımaktan ne kadar mutlu olduklarını ifade etti.

ZAMANIN YASINI TUTMAYI DEĞİL ONU KUTLAMAYI SEÇTİK

Nicky'nin vasiyetini yerine getiren yani ölümünden sonrası için kaleme aldığı mesajı genç kadının takipçileriyle paylaşan kocası Alex kendi sosyal mecrasında da karısına ve onun takipçilerine seslendi.

"Nicky benden birkaç kelimeyle birlikte son mesajını yayınlamamı istedi" diyen acılı eş, karısıyla birbirlerini 14 yaşından beri tanıdıklarını belirtti. Ayrı kaldıkları zamanlar olsa da yine de hep birbirlerine doğru çekildiklerini yazdı.

Alex "Bu durumu da ruhların nadir bir birleşimi" diyerek tanımladı. Alex, karısının sosyal medya sayfasının neden bu kadar çok sevildiği konusunda da "Tanı konulduğundan beri, hayatın en kötü döneminde bile zamanın yasını tutmayı değil ne kadar kısa olursa olsun kalan zamanı kutlayıp değer vermeyi seçmeleri" olduğunu" yazdı.

Eşini tanıyan herkesin bunu bildiğini de satırlarına ekledi Alex. Nicky'nin hayata iki eliyle birden asıldığını ve herkesin yaşamın pozitif yanlarını görmesi için çaba harcadığını ifade etti.

HASTALIK 2018 YILINDA TEŞHİS EDİLDİ

Nicky Newman'ın hastalığı 2018 yılında teşhis edildi. Ondan sonra da genç kadın için zorlu bir yolculuk başladı.

Genç kadın bir gün banyo sırasında sağ göğsünde bir kitle fark etti. İçgüdüleri ona bunun pek de iyi bir belirti olmadığını söylüyordu.

O dönem Nicky için gerçekten zordu. Çünkü bir hafta içinde hem bir düşük yaptı ve karnındaki bebeği kaybetti hem de meme kanseri olduğunu öğrendi.

Fakat asıl kötü haberi bundan bir süre sonra aldı. Hastalık bedenine yayılmıştı. Ona söylendiğine göre bu durumun bir tedavisi de yoktu üstelik.

Fakat Nicky Newman bütün bu yaşadıklarının ardından sosyal medyaya odaklandı hayata küsmek yerine. Kendi yaşadığı zorlukları başka insanların "hayata asılması için" bir ilham kaynağı olarak kullanmaya başladı. Bu arada hastalıkla mücadelesinin evrelerini de sosyal medyadan paylaştı.

O dönemde ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte egzotik bölgelere seyahat ederek ne kadar küçük olursa olsun hayatta başına gelen her şeyi kutlamayı seçti.

Hatta Nicky'nin "hayatımın aşkı" dediği Alex ile evlenmesi de teşhisin ardından oldu. Ama mücadele ettiği hastalık genç çiftin daha uzun süre evli kalmasına izin vermedi.