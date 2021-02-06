Efsane oyuncunun son hali: Hızlı hayat yıprattı

BİR DİZİYLE HAFIZALARA KAZINDI

Ülkemizde de 70'li yıllarda TV ekranına gelen Zengin ve Yoksul (Rich Man, Poor Man) adlı dizideki "Tom Jordache" karakteriyle tanınan Nick Nolte, bir medikal terapi merkezinden çıkarken görüntülendi.

ASİSTANI GELİP ALDI

Genellikle tercih ettiği pijama altı ya da pijama altına benzeyen bir pantolonun üzerine, mavi kot bir gömlek giyen 79 yaşındaki oyuncu, maskesini de ihmal etmedi. Asistanının kendisini beklediği araca binene Nolte, evine doğru yola çıktı.

FOTOĞRAFÇILARLA KONUŞMADI

Nick Nolte'nin eskisi kadar çevik bir şekilde yürüyemediği de dikkatlerden kaçmadı. Yavaş bir şekilde yürüyen oyuncu, kendisini görüntüleyen fotoğrafçılara da sadece birkaç kez baktı, hiçbir şey söylemedi.





1992 YILINDA YAŞAYAN EN SEKSİ ERKEK SEÇİLMİŞTİ

Nick Nolte, Hollywood'un en çalkantılı özel yaşama sahip ünlülerinden biri. Kariyerindeki hızlı yükselişin özel hayatına yansıması ise tam tersi biçimde oldu. Oyunculuk kariyerine, yerel bir tiyatro topluluğu olan Pasadena Playhouse'da başlayan Nolte, 30'lu yaşlarının ilk yarısında rol aldığı Zengin ve Yoksul dizisiyle adını geniş kitlelere duyurdu. Ardından da 48 Saat, Korku Burnu İnce Kırmızı Hat, Savaşçı, Dalgaların Prensi gibi ses getiren yapımlarda oynadı. Nolte, 1992 yılında People dergisi tarafından "Yaşayan En Seksi Erkek" seçildi.

KÖTÜ ALIŞKANLIKLARI HAYATINI DA GÖRÜNTÜSÜNÜ DE ETKİLEDİ

Fakat gençlik yıllarında başlayan alkol bağımlılığı onun kariyerini de özel hayatını da hatta dış görünüşünü de olumsuz etkiledi. 2000'li yılların başında bir havalimanında, alkol yüzünden kendinden geçip yerde uyurken çekilen görüntüleri, kısa zamanda tüm dünyaya yayıldı. Nolte, o dönemde alkol etkisi altındayken araç kullanmak suçuyla gözaltına da alındı.

ÇOK SAYIDA EVLİLİK YAPTI

Bütün bunların ardından terapi sürecine giren Nick Nolte, hayatını eskisinden daha düzenli bir hale getirse de, kötü alışkanlıklarının, üzerinde yarattığı etki tama olarak silinmedi. Nolte'nin aşkları ve evlilikleri de tıpkı hayatının diğer alanları gibi inişli çıkışlı bir seyir izledi hep. İlk evliliğini 1966 ile 70 yılları arasında Sheila Page ile yaptı. 1978 ile 84 arasında Sharyn Haddad ile evli kaldı. Daha sonra 1984'ten 94'e kadar Rebecca Linger ile bir evlilik yaptı. Bu evliliğinden şu anda 34 yaşında olan Brawley adında bir erkek evlat sahibi oldu.

34 YAŞINDA BİR OĞLU İLE 13 YAŞINDA BİR KIZI VAR

Nick Nolte, son evliliğini 2016 yılında Clytie Lane ile yaptı. Bu son evliliğinden şu anda 13 yaşında olan Sophie Lane adında bir kızı bulunuyor.