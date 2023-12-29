Sevgilisinin altÄ± farklÄ± kadÄ±ndan 12 tane Ã§ocuÄŸu oldu: Kimin ne dediÄŸi umurumda deÄŸil... Ben iliÅŸkimden memnunum

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BÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla kimse sevgilisini bir baÅŸkasÄ±yla paylaÅŸmak istemez. Hele birlikte bir Ã§ocuÄŸunuz varsa... Onu birlikte bÃ¼yÃ¼tmek istersiniz ve aranÄ±za baÅŸka kimsenin girmemesini...Â

Fakat gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda bu konuda farklÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nenler de var elbette. BazÄ± Ã¼nlÃ¼ Ã§iftlerin evliliklerine heyecan katmak ve birbirlerinden bÄ±kmamak iÃ§in aÃ§Ä±k iliÅŸki yaÅŸadÄ±klarÄ± konusunda aÃ§Ä±klama yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±Â bile hatÄ±rlÄ±yoruz.

GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda farklÄ± kadÄ±nlarla olan iliÅŸkilerinden Ã§ok sayÄ±da Ã§ocuk sahibi olmasÄ±yla tanÄ±nan bir Ã¼nlÃ¼ var aslÄ±nda. Ki onun Ã¶rneÄŸi gerÃ§ekten son derece Ã§arpÄ±cÄ±.

Ä°ki tanesi bir baÅŸka Ã¼nlÃ¼yle yaptÄ±ÄŸÄ± eski evliliÄŸinden olmak Ã¼zere toplamda 12 tane Ã§ocuÄŸu var bu Ã¼nlÃ¼nÃ¼n.

Ä°ÅŸte son gÃ¼nlerde onunla ilgili Ã§arpÄ±cÄ± bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±. Bu Ã¼nlÃ¼nÃ¼n romantik iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± genÃ§ kadÄ±n bu durumun yani onun kendisinden baÅŸka kadÄ±nlarla da gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin kendisini Ã§ok da rahatsÄ±z etmediÄŸini anlattÄ±.

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ÅžÄ°MDÄ°LÄ°K ALTI FARKLI KADINDAN 12 TANE Ã‡OCUÄžU OLDU: BÄ°RÄ°NÄ° KAYBETTÄ°

AltÄ± farklÄ± kadÄ±ndan toplamda 12 Ã§ocuk sahibi olan bu Ã¼nlÃ¼, Mariah Carey'in eski eÅŸi olarak da tanÄ±nan Nick Cannon.

43 yaÅŸÄ±ndaki Cannon'Ä±n altÄ± tane farklÄ± kadÄ±ndan 12 tane Ã§ocuÄŸu var. Ä°ÅŸte onunla bir Ã§ocuk sahibi olan TV programÄ± sunucusu Bre Tiesi de geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde bu konuda Ã§arpÄ±cÄ± sÃ¶zler sarf etti.

Bir dijital yayÄ±n platformunda emlak programÄ±nÄ±n sunuculuÄŸunu Ã¼stlenen Tiesi, ekip arkadaÅŸlarÄ±yla konuÅŸurken konu dÃ¶ndÃ¼ dolaÅŸtÄ± Nick Cannon ile iliÅŸkisine geldi.

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ONUN UMURUNDA DEÄžÄ°L

Tiesi, ekip arkadaÅŸlarÄ±na Cannon'Ä±n farklÄ± kadÄ±nlarla Ã§ok sayÄ±da Ã§ocuk sahibi olmasÄ±na iliÅŸkin insanlarÄ±n ne dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ umursamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Buna raÄŸmen yine de Nick Cannon'Ä± sevdiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.

32 yaÅŸÄ±ndaki Tiesi, kendisine yÃ¶neltilen "EÄŸer sen bir baÅŸkasÄ±yla iliÅŸki kurarsan Nick bunu umursar mÄ±?" sorusuna da ÅŸÃ¶yle ilginÃ§ bir yanÄ±t verdi: "Bilmiyorum.. Belki de."

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Kendisine bu soruyu soran ekip arkadaÅŸÄ±nÄ±n ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±ÄŸa dÃ¼ÅŸmesi Ã¼zerine Bre Tiesi sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: " Yani demek istiyorum ki ben ne istersem onu yaparÄ±m. Ama asla Nick'e saygÄ±sÄ±zlÄ±k etmem. Bunu yapmam."

Tiesi birÃ§ok insanÄ±n bu karmaÅŸÄ±k durumu onaylamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtip "Ama ben insanlarÄ±n bu konuda ne dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ umursamÄ±yorum" diye tamamladÄ± sÃ¶zlerini.

Bre Tiesi'ye gÃ¶re bu durum insana bir tÃ¼r gÃ¼Ã§ saÄŸlÄ±yor. Kimse kimseden bir ÅŸey beklemiyor. DÃ¼nyaya gelen Ã§ocuklara da gayet iyi bakÄ±lÄ±yor. Yani bu ÅŸekilde insanÄ±n hayatÄ±nda herhangi bir boÅŸluk kalmÄ±yor.

'BEN Ä°LÄ°ÅžKÄ°MDEN MUTLUYUM':Â Bre Tiesi, daha Ã¶nce de People dergisine verdiÄŸi bir rÃ¶portajda "Ben iliÅŸkimde mutluyum. NasÄ±l olduÄŸunun Ã¶nemi yok. EÄŸer biriyle iliÅŸkim varsa vardÄ±r" diye konuÅŸmuÅŸtu.

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Ä°ÅžTE Ã‡OCUKLARININ DÃ–KÃœMÃœ





Nick Cannon'Ä±n Ã§ocuklarÄ±na ÅŸÃ¶yle bir bakarsak... ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Mariah Carey ile yaptÄ±ÄŸÄ± evlilikten 12 yaÅŸÄ±nda Monroe ve Moroccan adÄ±nda biri kÄ±z diÄŸeri erkek ikizleri bulunuyor.

Model Abby De La Rosa ile birlikteliÄŸinden 1 yaÅŸÄ±nda Beautiful Zeppelin, 2 yaÅŸÄ±nda Zion Mixolydian ve Zillion Heir adÄ±nda ikizleri var.

Model Brittany Bell'den ise Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸu var Nick Cannon'Ä±n. 6 yaÅŸÄ±ndaki Golden Sagon, 3 yaÅŸÄ±ndaki Powerful Queen ve 1 yaÅŸÄ±ndaki Rise Mesiah.

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Bunlara ek olarak Cannon, model LaNisha Cole'dan da 1 yaÅŸÄ±nda Onyx Ice adÄ±nda bir erkek Ã§ocuÄŸu sahibi oldu.

Model Alyssa Scott ile iliÅŸkisinden ise 1 yaÅŸÄ±na giren Halo adÄ±nda bir Ã§ocuÄŸu var. Scott ile iliÅŸkisinden dÃ¼nyaya gelen ilk bebeÄŸi Zen ise 2021 yÄ±lÄ±nda henÃ¼z 5 aylÄ±kken beyin tÃ¼mÃ¶rÃ¼ nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

Cannon ve onun farklÄ± kadÄ±nlardan Ã§ok sayÄ±da Ã§ocuk dÃ¼nyaya getirmesini Ã¶nemsemeyen Brie Tiesi'nin Legendary Love (Efsane AÅŸk) adÄ±nda bir yaÅŸÄ±nda bir oÄŸlu bulunuyor.

'TEK EÅžLÄ°LÄ°K SAÄžLIKLI DEÄžÄ°L' DEMÄ°ÅžTÄ°

Nick Cannon katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir programda tek eÅŸliliÄŸe karÅŸÄ± olduÄŸunu ve bunu saÄŸlÄ±klÄ± bulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti.

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Devletin, onayladÄ±ÄŸÄ± bir evrakla "Bu bir baÄŸ, bu bir ahit" demesine izin verdiÄŸinizde artÄ±k bekar deÄŸilsinizdir. Ama resmiyeti dahil etmeden de kendi aranÄ±zda anlaÅŸma yapabilirsiniz. 'Biz tek eÅŸli olmayÄ± seÃ§tik, Ã§Ã¼nkÃ¼ hiÃ§ kimsenin, sahip olduÄŸumuz bu enerjinin bir parÃ§asÄ± olmasÄ±nÄ± istemiyoruz' diyebilirsiniz. Ben bunu yapmÄ±yorum." SÃ¶zÃ¼n bu noktasÄ±nda Nick Cannon kendi aÃ§Ä±sÄ±ndan baktÄ±ÄŸÄ±nda tek eÅŸliliÄŸi saÄŸlÄ±klÄ± bulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Bu konuda ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "Tek eÅŸliliÄŸin saÄŸlÄ±klÄ± olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum. Bunun bencillik ve sahiplenme alanÄ±na girdiÄŸini hissediyorum."

Cannon; bÃ¼tÃ¼n Ã§ocuklarÄ±nÄ±n annelerinin kendisi iÃ§in harika birer anne olduÄŸunu da sÃ¶zlerine ekledi.

43 yaÅŸÄ±ndaki Cannon ÅŸu ana kadar tek evliliÄŸini Mariah Carey ile yaptÄ±. BugÃ¼n iliÅŸkisini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ve genellikle model ya da sunucu olan kadÄ±nlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra bir dÃ¶nem moda dÃ¼nyasÄ±nÄ±n yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan olan Selita Ebanks ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iliÅŸkiyle de konuÅŸuldu.