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Ünlü ailenin kızı nice umutlarla okumaya gitmişti...Belki de 'Amerikan Rüyası' yarıda kalacak!

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#Prenses Elisabeth#Harvard Üniversitesi#Belçika Kraliyet Ailesi
Ünlü ailenin kızı nice umutlarla okumaya gitmişti...Belki de Amerikan Rüyası yarıda kalacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2025 15:24

Aslına bakılırsa ayrıcalıklı bir ailenin, geleceği doğuştan belli kızı olarak dünyaya gelmişti. Önce kendi ülkesinde güzel bir eğitimden geçti.. Sonra da yüksek öğrenim için İngiltere'ye gitti. Oradan diplomasını aldıktan sonra geçen yılın ekim ayında ABD serüveni başladı.

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İngiltere'de Oxford Üniversitesi'nden diploma aldı. ABD'de ise Harvard Üniversitesi'ne girdi.

Böyle bakıldığında genç kız tam anlamıyla bir Amerikan rüyasının içinde görünüyordu. Ama dünyada ve okuduğu ülkede yaşanan değişiklikler onun bu rüyasını da tehlikeye soktu.

Ünlü ailenin kızı nice umutlarla okumaya gitmişti...Belki de Amerikan Rüyası yarıda kalacak

ABD'DEKİ OKUL HAYATININ GELECEĞİ ŞİMDİLİK BELİRSİZ
Bu anlattığımız kişi Belçika'nın gelecekteki kraliçesi Prenses Elisabeth. Bir başka deyişle dünyanın, tahtı babasından devralacak olan "gerçek kraliçeler" kuşağının bir mensubu.

Babası Kral Philip'in veliahdı olan 23 yaşındaki genç kız, İngiltere'de Oxford'dan diploma aldıktan sonra bu kez rotasını ABD'ye Harvard Üniversitesi'ne çevirdi. Geçen yıl ekim ayından bu yana da orada okuyor.

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Ülkesinde sıkı protokol kurallarına uymak zorunda olan Elisabeth, ABD'de ise sıradan bir öğrenci olarak gençliğinin keyfini çıkarıyor.

Daha doğrusu "çıkarıyordu" desek daha doğru olacak.

Çünkü Elisabeth'in Amerikan rüyası tehlikeye girdi. Okuldaki geleceği de belirsiz.

Ünlü ailenin kızı nice umutlarla okumaya gitmişti...Belki de Amerikan Rüyası yarıda kalacak


HARVARD'DAKİ YABANCI ÖĞRENCİLERDEN BİRİ
Ama bunun nedeni genç kızın başarısızlığı ya da ailesinin ona artık okutmama kararı değil. ABD Başkanı Donald Trump'ın Harvard Üniversitesi'nin yabancı öğrenci alımıyla ilgili kararı.

Bundan birkaç gün önce, ABD İç Güvenlik Bakanlığı bir bildiri yayınlayarak bu konudaki net tavrını ortaya koydu.

Açıklamada " Harvard artık yabancı öğrenci kabul edemeyecek. Şu anda kayıtlı olan yabancı öğrenciler de ya kayıtlarını başa okullara almalı ya da ülkedeki yasal kalış statülerini kaybetmekle yüzleşmeli" denildi. 

Bunun nedeni de Harvard Üniversitesi'nin İsrail karşıtı gösterilere katılan öğrencilere yeteri kadar engel olmaması ve hatta Çin Komünist Partisi'yle işbirliği yapması. 

ABD İc GüvenliK Bakanlığı'nın açıklamasında  Harvard'ın yabancı öğrenci kabul etme yetkisini yeniden kazanabilmesi için üç gün içinde uluslararası öğrencilere ilişkin beş yıllık kayıtlardı hükümete sunması gerekiyor.

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Ünlü ailenin kızı nice umutlarla okumaya gitmişti...Belki de Amerikan Rüyası yarıda kalacak

BELÇİKA SARAYI: DURUMU İZLİYORUZ
İşte bu gelişme Belçika Veliaht Prensesi Elisabeth'in Harvard Üniversitesi'ndeki eğitimini de tehlikeye soktu.

Kral Philip ve Kraliçe Mathilde'nin en büyük çocuğu olan Prenses Elisabeth, Harvard'da ilk yılını tamamladı. 

Belçika kraliyet ailesinin basın sözcüsü Xavier Baert yaptığı açıklamada "Duruma bakıyoruz.. Bu kararın Prenses'i etkileyip etkilemeyeceğini görmek istiyoruz. Şu anda bir açıklama yapmak için erken" diye konuştu.

Ünlü ailenin kızı nice umutlarla okumaya gitmişti...Belki de Amerikan Rüyası yarıda kalacak

ZAMANI GELİNCE BABASININ YERİNE TAHTA ÇIKACAK
Belçika'nın gelecekteki kraliçesi Prenses Elisabeh geçtiğimiz yıl temmuz ayında Oxford Üniversitesinden mezun odu.

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Cüppe giyip kep atan genç kızı o gün annesi, babası ve kardeşleri Prenses Eleonore ile Prens Emmanuel de yalnız bırakmadı. Elisabeth'in diğer erkek kardeşi Prens Gabriel ise askeri eğitimini sürdürdüğünden o törende yer alamadı.

Genç kız, Oxford'da gördüğü politika eğitiminden sonra bu kez soluğu ABD'de Harvard Üniversitesi'nde aldı. Orada da Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yapmaya başladı.

Ülkesi Belçika'da normal eğitimin yanı sıra askeri eğitim de alan Elisabeth'in dört dili akıcı şekilde konuşabildiğini de not edelim.

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Ünlü ailenin kızı nice umutlarla okumaya gitmişti...Belki de Amerikan Rüyası yarıda kalacak

Prenses Elisabeth, geçen yılın temmuz ayında Oxford Üniversitesi'nden diplomasını aldı. Birkaç ay dinlendikten sonra da ABD'ye okumaya gitti. 

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#Prenses Elisabeth#Harvard Üniversitesi#Belçika Kraliyet Ailesi

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