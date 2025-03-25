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Nice umutlarla kurduğu yuvası yıkıldı... Artık tek dayanağı evlatları... Kızıyla birlikte galaya damgasını vurdu

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#Jennifer Lopez#Ben Affleck#Marc Anthony
Nice umutlarla kurduğu yuvası yıkıldı... Artık tek dayanağı evlatları... Kızıyla birlikte galaya damgasını vurdu
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2025 16:42

Sinema ve müzik dünyasının en parlak yıldızlarından biri Jennifer Lopez. Ama görünüşe göre mesleki başarılarını bir türlü özel hayatına taşıyabilmiş değil.

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Bugüne kadar dört kez evlenip boşanan Lopez, en büyük darbeyi de Ben Affleck ile yaptığı son evliliğinin kısacık zamanda bitmesiyle yedi. 2000'li yılların başında nişanlanıp ayrıldığı Affleck ile 2022 yılında kurduğu yuva geçen yıl dağıldı.

Büyük aşkına yıllar sonra kavuşmuşken evliliğinin bu kadar kısa sürede bitmesi onu da yıktı elbette.

Her ne kadar dışarıya karşı dik bir duruş sergilese de yine de yüreği kan ağlıyor Lopez'in.

Nice umutlarla kurduğu yuvası yıkıldı... Artık tek dayanağı evlatları... Kızıyla birlikte galaya damgasını vurdu

ARTIK EN BÜYÜK DAYANAĞI İKİ EVLADI
55 yaşındaki yıldızın bu süreçteki en büyük desteği ise eski eşi Mark Anthony'den dünyaya gelen ikizleri Max ve Emme. Artık 17 yaşına gelen ikiz çocukları Lopez'i hayata bağlıyor.

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Güzel yıldız geçtiğimiz günlerde de bir galaya ikizlerinden kız olanı Emme ile katıldı. Gala öncesi birlikte çekilen pozlarını sosyal medya sayfasından da paylaşan Lopez, galada da bütün dikkatleri üzerinde topladı.

Denzel Washington ile Jake Gyllenhaal'ın önemli rollerini üstlendiği Othello adlı oyunun galası için Lopez her zamanki tarzından yine ödün vermedi.

Güzel yıldız, yılara meydan okuyan fiziğini gözler önüne seren bir kıyafet seçti. Saçlarını sımsıkı toplayan Lopez, fiziki görünümünü ne olursa olsun sonuna kadar korumakta kararlı olduğunu da bir kez daha kanıtladı. 

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Nice umutlarla kurduğu yuvası yıkıldı... Artık tek dayanağı evlatları... Kızıyla birlikte galaya damgasını vurdu

İKİSİ DE KENDİ TARZLARINDAN ÖDÜN VERMEDİ 
Kendisi gibi kızı Emme de her zamanki tarzından ödün vermedi.

Annesinin tam tersine rahat giyim tarzıyla dikkat çeken genç kız, siyah üzerine ince beyaz çizgileri olan bir takım elbise giyip kravat bağladı.

Anne ile kızı kırmızı halıda uzun uzun objektiflere poz verdi. 

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Nice umutlarla kurduğu yuvası yıkıldı... Artık tek dayanağı evlatları... Kızıyla birlikte galaya damgasını vurdu

Jennfier Lopez'in, Marc Anthony ile yaptığı evliliğinden dünyaya gelen Emme, gala gecesinde de her zamanki tarzından ödün vermedi. Genç kız tercihini rahatlıktan yana kullandı. 

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Nice umutlarla kurduğu yuvası yıkıldı... Artık tek dayanağı evlatları... Kızıyla birlikte galaya damgasını vurdu

Jennifer Lopez ile Emme Muniz, gala gecesinin en çok dikkat çeken konukları oldu. 

Nice umutlarla kurduğu yuvası yıkıldı... Artık tek dayanağı evlatları... Kızıyla birlikte galaya damgasını vurdu

Lopez, geçen ayın son haftasında ikizleri Max ve Emme'nin 17 yaşına girişini sosyal medya  sayfasından da kutlamıştı. 

Nice umutlarla kurduğu yuvası yıkıldı... Artık tek dayanağı evlatları... Kızıyla birlikte galaya damgasını vurdu

ANNESİNİ ÖRNEK ALMIYOR
Lopez'in ikizlerinden Emme, erkek kardeşi Max'ten daha fazla göz önünde. Genç kız, uzun süredir rahat ve biraz da asi giyim tarzıyla dikkat çekiyor.

Emme, pazara giderken bile şık olmayı tercih eden annesi Jennifer Lopez'in tam tersi bir görünüm sergiliyor. Bir başka deyişle bu konuda annesini örnek almıyor.

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#Jennifer Lopez#Ben Affleck#Marc Anthony

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