Nice karaktere kanıyla, canıyla hayat vermişti: Ünlü oyuncu son perdeye hazır... Ölümlü olduğumu kabullendim!

İnsan uzaktan bakınca bu tür sanatçıların sanki hiç ölmeyeceğini düşünür...

Aslında bir anlamda öyle de. Geride bıraktıkları eserlerle yaşarlar, kendileri bu dünyadan göçüp gitseler bile.

Diğer yandan da yaş ilerledikçe herkes gibi onlar da bu dünyanın bir sonu olduğunu bilir... İçten içe zaten zihinlerinin bir köşesinde olan gerçekle de gün gelir tam olarak yüzleşirler.

SAHNEDEN DÜŞÜNCE GERÇEKLE YÜZLEŞTİ

İşte böyle bir durumda olanlardan biri de 86 yıllık ömrünün çok büyük bir kısmını sinema ve tiyatro sanatına adayan Ian McKellen.

2024 yılında West End'de Noel Coward'ın imzasını taşıyan 4. Henry oyununda rol aldığı sırada beklenmedik bir kaza yaşadı Sir Ian McKellen.

Shakespeare'in bu unutulmaz eserinde Falstaff karakterine hayat verdi usta oyuncu. İşte o sırada da oyunlardan birinde sahneden düştü.

Omurgasında kırık ve bileğinde de bir çatlak meydana geldi.

O oyunca, hayranlarını korkuttu Ian Mc Kellen. Ama sonra bu kazanın onu neyle yüzleştirdiğini de soğukkanlı bir şekilde anlattı.





'ÖLÜMSÜZ OLMADIĞIMI KABUL ETTİM'

Usta oyuncu "Ölümsüz olmadığımı kabul ettim" diye konuştu.

Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Yine de işlevlerimi yerine getiriyorum. Aslında ölümün kaçınılmazlığı sadece kendiniz hakkında hissettiklerinizden değil, arkadaşlarınızın da gün gelip öldüğü gerçeğinden kaynaklanıyor."

Sir Ian McKellen sonrasında daha da etkileyici sözler sarf etti.

Gençlik yıllarında insanın ölümü şaşırtıcı ve büyüleyici bir şey gibi gördüğünü söyleyip "Ama yaşlanmanın bir özelliğidir ölüm. İşte o dönemde her zaman mevcut hale gelir" diye konuştu.

Elbette bütün bunları söylediği için McKellen'ın artık emekliye ayrılıp köşesine çekileceğini sanmak doğru olmaz.





YİNE DE KENDİNİ EMEKLİ ETMİYOR

Çünkü 90 yaşına girmesine çok az bir zaman kala Ian McKellen, bir dizide kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

Bir de deneysel bir yapım olan An Ark At The Shed'de görev alıyor.

Çünkü söylediğine göre tiyatro sahnesini hala çok seviyor oyuncu. "Hala repliklerimi aklımda tutabiliyorum. Bu yüzden yaşım göz önüne alınırsa her şeyin yolunda olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.

McKellen'ın yer alacağı bu eser deneysel bir çalışma.

New York'ta sahnelenen bu eserde oyuncular sahnede olmayacak. Bunun lyerine izleyiciler sanal gerçeklik gözlükleri takarak onları görebilecekler.

Ian McKellen, bu yeni oyunu işe dönmenin en güvenli yolu olarak gördü. "Çünkü vücudunuzda, zihninizde veya ruh halinizde bir sorun olursa, çekim sırasında durup 'Bir çay alabilir miyim?' diyebilirsiniz. Canlı tiyatroyu durduramazsınız" diyerek bunun rahatlığını ifade etti.

'FAZLA ZAMANIM KALMADIĞINI HATIRLATTI': İki yıl önceki düşüşün ardından oyundan çekilmek zorunda kaldığı için üzülüp utandığını da gizlemedi Sir Ian McKellen. Yine kazanın kendisine hatırlattığı o ayrıntıyı tekrarladı: "Bu olup bitenler bana artık fazla zamanım kalmadığını hatırlattı."





ÖMRÜNÜN ÇOĞUNU SANATINA VERDİ: Oyunculuk kariyerine daha Bolton School'da öğrenciyken başladı. Hatta hala okulunun tiyatro kulübüyle ilgisini kesmiş değil. Oyuncu daha yeni nesiller tarafından Yüzüklerin Efendisi serisindeki Gandalf rolüyle bilinse de hem sinemada hem de tiyatroda nice karaktere hayat verdi.