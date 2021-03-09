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Haber Giriş: 09.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Nezih Ünen belgesel davasını kazandı

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Nezih Ünen belgesel davasını kazandı

Nezih Ünen, Serdar Erener ile GSM firmasına açtığı davayı kazandı.

Ünen, “Anadolu’nun Kayıp Şarkıları” isimli belgeseline sponsor bulmak için reklamcı Serdar Erener’e gitti. Erener, sponsorluk için bir GSM firmasına öneride bulunacağını söyledi.

Nezih Ünen belgesel davasını kazandı

İddiaya göre belgesel vizyona girmeden önce planların birebir kopyalandığı GSM firmasının reklam kampanyası başladı. Mahkemeye başvuran Ünen davayı kazandı. Mahkeme, 566 bin 751 lira tazminatın faiziyle birlikte davalı Serdar Erener ile firmadan alınarak Ünen’e ödenmesine karar verdi.

Nezih Ünen belgesel davasını kazandı

 

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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