Nezih Ünen belgesel davasını kazandı

Ünen, “Anadolu’nun Kayıp Şarkıları” isimli belgeseline sponsor bulmak için reklamcı Serdar Erener’e gitti. Erener, sponsorluk için bir GSM firmasına öneride bulunacağını söyledi.

İddiaya göre belgesel vizyona girmeden önce planların birebir kopyalandığı GSM firmasının reklam kampanyası başladı. Mahkemeye başvuran Ünen davayı kazandı. Mahkeme, 566 bin 751 lira tazminatın faiziyle birlikte davalı Serdar Erener ile firmadan alınarak Ünen’e ödenmesine karar verdi.