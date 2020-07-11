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Haber Giriş: 11.07.2020 - 13:21,Son Güncelleme:

Nez evlenme teklifi aldı: Bir yıl sonra ilk tanıştığımız yerde

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Nez evlenme teklifi aldı: Bir yıl sonra ilk tanıştığımız yerde
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Şarkıcı Nez Yazıcı, 1 yıldır birlikte olduğu tenis antrenörü Gökhan Köksal'dan evlilik teklifi aldı.

Şarkıcı Nez, üç kez nikâh masasına oturdu ve üç evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamadı. Nez, son olarak 2017 yılında nikâh masasına oturduğu oyuncu Eylem Server Ünüvar'dan tek celsede boşanmıştı. Bu boşanmayla üçüncü evliliğini de noktalayan Nez, “Yeniden evlilik düşünür müsünüz?” sorusuna ise, “Bunları konuşmak için çok erken.” yanıtını vermişti.

Şarkıcı, dün akşam 1 yıldır birlikte olduğu Gökhan Köksal’dan evlilik teklifi aldı. Nez, o anları " 'Evet' dedim. Bir yıl sonra ilk tanıştığımız yerde" notuyla paylaştı.

Nez evlenme teklifi aldı: Bir yıl sonra ilk tanıştığımız yerde


 

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