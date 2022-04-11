'New York’ta yaşarken depresyona girip evden dışarı çıkmadım' demişti, açıklama geldi

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HER ŞEY GÖZÜKTÜĞÜ GİBİ TOZ PEMBE DEĞİL

Birkan Sokullu, hafta sonu sevgilisi Eda Gürkaynak ile görüntülendi. Gazeteciler, Gürkaynak’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı “Ortaokulda kız arkadaşlarım tarafından zorbalığa uğradım, üniversitede yeme bozukluğum vardı” açıklamasını sordu. “New York’ta yaşarken depresyona girip evden dışarı çıkmadım, dünyanın en iyi üniversitelerinden birinden dereceyle mezun olsam da ilk işimde yetersiz hissedip defalarca tuvalette ağladım” açıklaması da hatırlatılan Eda Gürkaynak, “Herkesin yaşadığı şeylerdi. Zaten anlatmaya kalksam bir program yapmamız gerekir. Her şeyin dışarıdan gözüktüğü gibi tozpembe olmadığını belirtmek istemiştim” diye cevap verdi.

Eda Gürkaynak, Koç Lisesi’ni bitirdikten sonra NYU Stern School of Business’ten 3.7 derecesiyle mezun oldu.

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İLAÇLAR DEVAM EDECEK

Hande Yener, önceki gece Bebek’teki Lucca isimli mekanda eğlendi. Bir kız arkadaşıyla gittiği mekandan ilerleyen saatlerde çıkan ünlü şarkıcı, ilginç gözlükleriyle dikkat çekti.

Geçtiğimiz yıl meme kanserini yendiğini açıklayan Yener, sağlık durumunu soran muhabirlere “Gayet iyi ve formdayım. Sadece birkaç yıl daha ilaç kullanacağım” diye yanıt verdi. (Sayit DURMAZ)

BABA OLMAK İSTİYORUM

Hakan Altun önceki akşam Etiler’deki Dönerci Serkan adlı mekandan çıkarken görüntülendi.

Minik hayranı Burak Başoğlu ile “Şarkılar Bizi Söyler”de düet yapan şarkıcı, “Çok özel bir çocuk. Sosyal medyada şarkımı söylerken çekilen videosunu ‘Aşk hayatın Hakan Abin gibi olmasın’ diye paylaşmıştım, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici de bana sürpriz yaptı programa çağırdı” dedi.

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Altun, aşk hayatını soran muhabirlere “Yalnızım. Kuzenler arasında bir tek ben bekarım, hepsinin evlatları var. Baba olmayı çok istiyorum. İnşallah olur” dedi. (Sayit DURMAZ)

ZORLU HAZIRLIK

Sibel Can, 16 Nisan’da Zorlu PSM’de konser verecek. Sahne dekorundan özel ışık sistemine kadar titizlikle hazırlıkları devam eden konserin, sahne kostümleri de modacı Amor Gariboviç tarafından yapılıyor.

Konseri için üç ayrı elbise hazırlatan ünlü şarkıcı, hem sevilen şarkılarını seslendirecek hem de görsel bir şova imza atacak. Baştan sona kayıt altına alınacak konser, çeşitli platformlarda da yayına girecek.

TURNEYE ÇIKIYOR

Edis, Türkiye turnesine çıkıyor. “Çok özledim sizi” hashtag’i ile Instagram’ında paylaşım yapan Edis hayranlarına “Mayısta beraberiz” diye seslendi.

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Edis’in konser serisi, 10 Mayıs’ta Bursa’da başlayacak. Şarkıcı 12 Mayıs’ta İzmir’de, 25 Mayıs’ta Kocaeli’de, 28 Mayıs’ta Adana’da ve 29 Mayıs’ta Gaziantep’te sahneye çıkacak.

BİSİKLET TURU

Harun Tan önceki gün Bebek’te görüntülendi.

Sahil boyunca bisikletiyle tur atan iş insanı, fotoğraflarını çeken muhabirleri görünce hızlıca oradan uzaklaştı. (Deniz BOY)

DÜĞÜN İÇİN YER BAKIYORUZ

Dilan Çiçek Deniz, sevgilisi Thor Saevarsson ile Etiler’de görüntülendi.

Bir restorandan çıkarken objektiflere takılan çift, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sette kaza geçirerek, başına dikiş atılan Deniz, “Ufak bir kaza geçirdim ama iyiyim şu an” diye konuştu. Güzel oyuncu, “Yaza evleniyoruz ama tarih belli değil şimdilik. Yer bakıyoruz” sözleriyle yaza evleneceklerini vurguladı. (Deniz BOY)

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'MELİSA DÜNYANIN EN GÜZEL ŞEYİ'

Melisa Aslı Pamuk ve Mustafa Mert Koç çifti, önceki gün Akmerkez’de görüntülendi.

El ele alışverişe çıkan çift, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Koç, müzisyenliğe adım attığını söyleyerek, “1 ay sonra yeni bir şarkım çıkacak onun heyecanı var. Sözler bana ait, bu yetene

ğimi de yeni keşfettim” dedi. Muhabirlerin “Melisa Hanım’ı nasıl tanımlarsınız?” sorusuna ise, “Bence dünyanın en güzel şeyi” dedi. ‘Erkek Severse’ dizisinde rol alan Pamuk, “Çok güzel bir diziydi bence, ilk sezonu bitmek üzereyiz, yeni sezonu da çekeceğiz” dedi. (Sayit DURMAZ)

PİDESİYLE İFTARA YETİŞTİ

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Cihangir’de oturmasına rağmen uzun süredir görüntülenmeyen yönetmen ve oyuncu Sermiyan Midyat, önceki akşam elinde ramazan pidesiyle evine dönerken objektiflere takıldı.

Bir hayli acele eden Midyat, “Vakit az kaldı arkadaşlar, sizlere de hayırlı iftarlar” diyerek evine girdi. (Sayit DURMAZ)

TEYZELİK GÜNÜ

Aslı Turanlı önceki gün Watergarden İstanbul’daki “Sihirbaz Okulu” etkinliğine yeğeni Sevinç’le katıldı.

Turanlı, son dönemde yeni projeleri üzerinde çalıştığını söyledi:

“İçimin ısındığı yeni projeye çok heyecanlandım. Ama şimdilik gizli kalsın. Yakında duyulur zaten. Yoğun bir iş temposuna gireceğim. Onun öncesinde aileme vakit ayırıyorum.”