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Haber Giriş: 06.02.2020 - 07:29,Son Güncelleme:/

New York’ta son sezon buluşması

Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
New York’ta son sezon buluşması

ABD’nin Showtime kanalında ekrana gelen ve yayınlandığı tüm ülkelerde ilgiyle izlenen “Homeland” dizisinin final sezonu 9 Şubat’ta başlıyor.

8 Emmy ve 5 Altın Küre ödülü sahibi olan dizinin son sezonu şerefine önceki gün New York’ta özel bir davet düzenlendi. The Lobster Theater’daki davette yeni sezonun ilk bölümü gösterildi. Başrol oyuncusu Claire Danes’in eşi Hugh Dancy ile katıldığı davette dizinin Türk yıldızı Numan Acar da hazır bulundu. 4’üncü sezonda Taliban lideri Haissam Haqqani’yi canlandıran Acar, son sezondaki Kabil sahnelerinde de yer alacak. 

 

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Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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