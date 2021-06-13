New York’a yerleşiyor...Türkiye’de başarılı oldum ama popüler olamadım

16 yaşında Amerika Hartford Üniversitesi’ne bağlı The Hartt School’dan mezun olduktan sonra Harvard Üniversitesi’nin Moskova Sanat Okulu’yla ortaklaşa yaptığı program dahilinde beş ay Moskova’da, iki yıl Boston’da kalarak oyunculuk master’ı yapan Ayça Varlıer, hayallerine yaklaşıyor. 2003 yılında döndüğü Amerika’ya yeniden gitmeye hazırlanan Varlıer, Broadway müzikali için menajerlik şirketinin teklifine “evet” dedi. Varlıer, eylül ayında Broadway üzerine bir müzikal çalışmasına gireceğini söyledi.



TÜRKİYE’DE POPÜLER

OLAMADIM

Türkiye’de başarılı olduğunu ancak popüler olamadığını söyleyen Ayça Varlıer, konuyla ilgili şöyle konuştu: “Türkiye’ye geri dönmemin sebebi Green Card olmamasıydı. Ama şimdi erkek arkadaşım Green Card’lı, aynı zamanda Amerikan vatandaşı. Türkiye beni çok iyi eğitti. Almadığım ödül kalmadı. Türkiye’de başarılı oldum ama popüler olamadım. Çünkü sanatımla ilgilendim.”



SEVGİLİM GLOBAL DEĞER

Amerika’da DJ Memos olarak ün yapan müzisyen sevgilisi Serhan Aydemir ile evlenmeyi planladıklarını da sözlerine ekleyen Ayça Varlıer, “Serhan New York’ta çok bilinen bir DJ ve girişimci işadamı. Evliliği ileriki dönemde planlıyoruz. Biz o yoldayız zaten, bir hayat için birleştik. Türkiye’de magazinsel değeri olmayabilir ama benim sevgilim global bir değer” dedi.

ŞÖHRET

BİR KİMLİK DEĞİL

Ayça Varlıer, Türkiye’de şöhret olma konusuyla ilgili düşüncelerini de paylaştı: “Şöhret olmak isteyen bir insan için ben doğru biri değilim. Bana gerçekten oyuncu olmak istiyorum diyen gelmeli. Şöhret bir kimlik değil. Şöhret toplum arasında konuşulan bir vasıf. Çok da basit bir şey.”

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?