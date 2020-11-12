Nesrin Cavadzade sevgilisi Gökhan Alkan’ı ailesiyle tanıştırdı
Nesrin Cavadzade, bir süredir ilişki yaşadığı Gökhan Alkan’ı önceki akşam Tarabya Kıyı Balık’ta anne ve babasıyla bir araya getirdi.
2 saat süren akşam yemeğinde kahkahalar havada uçuştu. Gökhan Alkan çıkışta muhabirlerin sorularını “Çok mutluyuz. Aile yemeği yedik. Yanımızda büyüklerimiz var, baş başa olduğumuz zaman uzun uzun konuşalım” diyerek yanıtsız bıraktı.;
Nesrin Cavadzade’nin babası da müstakbel damadıyla ilgili sorular üzerine şöyle dedi:
“Biz epeydir tanışıyoruz zaten. Anne ve baba olarak kızımıza karışmıyoruz. Onlar mutlu olsunlar, bizim için yeterli.”
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