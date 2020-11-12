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Haber Giriş: 12.11.2020 - 08:04 | Son Güncelleme:

Nesrin Cavadzade sevgilisi Gökhan Alkan’ı ailesiyle tanıştırdı

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Nesrin Cavadzade sevgilisi Gökhan Alkan’ı ailesiyle tanıştırdı
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Nesrin Cavadzade, bir süredir ilişki yaşadığı Gökhan Alkan’ı önceki akşam Tarabya Kıyı Balık’ta anne ve babasıyla bir araya getirdi.

2 saat süren akşam yemeğinde kahkahalar havada uçuştu. Gökhan Alkan çıkışta muhabirlerin sorularını “Çok mutluyuz. Aile yemeği yedik. Yanımızda büyüklerimiz var, baş başa olduğumuz zaman uzun uzun konuşalım” diyerek yanıtsız bıraktı.;

Nesrin Cavadzade sevgilisi Gökhan Alkan’ı ailesiyle tanıştırdı

Nesrin Cavadzade’nin babası da müstakbel damadıyla ilgili sorular üzerine şöyle dedi:

“Biz epeydir tanışıyoruz zaten. Anne ve baba olarak kızımıza karışmıyoruz. Onlar mutlu olsunlar, bizim için yeterli.”

Nesrin Cavadzade sevgilisi Gökhan Alkan’ı ailesiyle tanıştırdı


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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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