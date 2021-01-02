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Haber Giriş: 02.01.2021 - 13:42 | Son Güncelleme:

Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan'dan yeni fotoğraf!

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Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan'dan yeni fotoğraf!
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Geçtiğimiz haftalarda sevgili olduklarını duyuran oyuncu Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan'dan yeni aşk pozları geldi. Çift, sosyal medya hesabından birlikte çekildikleri kareleri takipçileriyle paylaştı.

Aynı dizide rol alan ve aşk yaşamaya başlayan Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan'ın ilişkisi tam gaz devam ediyor.

Çift, önceki gün birlikte çekildikleri romantik pozlarını sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkandan yeni fotoğraf

Oyuncu Gökhan Alkan'ın bu karede "Alın yazım" mesajını vermek için sevgilisini alnına etiketlediği görüldü. 

Çiftin fotoğrafları kısa sürede takipçilerinde yoğun ilgi gördü.

Öte yandan Cavadzade ve Alkan, aşk yaşadıklarını bu kare ile duyurmuştu.

Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkandan yeni fotoğraf


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