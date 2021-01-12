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Haber Giriş: 12.01.2021 - 08:12 | Son Güncelleme:

Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan yeni fotoğraflar

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Birkaç ay önce aşklarını ilan eden Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan, ilişkilerini göz önünde yaşamaktan çekinmiyor. Oyuncu çiftten yeni pozlar geldi.

Aynı dizide rol alan Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan, aşklarını sosyal medyada ilan etmişti. Cavadzade, sevgilisini de ailesiyle tanıştırarak, ilişkisinin evlilik yolunda gittiğinin mesajını vermişti.

Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan yeni fotoğraflar

Nesrin Cavadzade, önceki gün sevgilisi Gökhan Alkan ile romantik pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Cavadzade, paylaşımlarına da "Amore" (aşk) notunu düştü.
Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan yeni fotoğraflar

Oyuncu aşıkların fotoğraflarına hayranlarından büyük ilgi gördü. 450 binden fazla beğeni, 10 binden fazla da yorum aldı.

"ALIN YAZIM" MESAJI

Öte yandan ikili yeni yılın ilk gününde de birlikte verdikleri pozları takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Hatta ikiliden Gökhan Alkan, "Alın yazım" anlamını vermek için sevgilisinin adını kendi alnına etiketlemişti.

Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan yeni fotoğraflar

SEVGİLİSİNİN EV HALİNİ PAYLAŞTI

Geçtiğimiz ay da Nesrin Cavadzade, sevgilisi Gökhan Alkan’ın evde kedisiyle birlikte çekilmiş bir karesini paylaşmıştı. Cavadzade, paylaşımına, "Hayatta her zaman kendi ayaklarının üzerinde duracaksın" notunu düşmüştü.

Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan yeni fotoğraflar


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