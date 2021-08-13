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Haber Giriş: 13.08.2021 - 08:47 | Son Güncelleme:

Nesrin Cavadzade: Çıkan haberler beni çok üzdü

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Nesrin Cavadzade: Çıkan haberler beni çok üzdü

Nesrin Cavadzade önceki gün Bebek’teydi. Geçtiğimiz günlerde telefonla konuşurken görüntülenen oyuncu, basın mensuplarına “O fotoğrafları sileceksiniz, istemiyorum” diyerek tepki göstermişti.

Cavadzade, o gün verdiği tepkiyle ilgili şöyle konuştu:

Nesrin Cavadzadenin maske öfkesi: Çabuk açın kapıyı
Nesrin Cavadzade'nin maske öfkesi: Çabuk açın kapıyı

“Ben 20 senedir bu işi yapıyorum. Sizlere de çok saygı duyuyorum. Fakat ben o gün kimseye bağırmadım. Üzerime kahve dökülmüştü, üzerim kirliydi. Galoş giydim, apar topar aşağıya indim. Orada beni arkadaşlar çekti ve ben de kendilerinden çekmemelerini rica ettim. Bağırmam söz konusu değil. Çıkan haberler beni çok üzdü.”

Savaş ÖZBEY yazdı: Nesrin Cavadzade asabiyeti
Savaş ÖZBEY yazdı: Nesrin Cavadzade asabiyeti

Nesrin Cavadzade: Çıkan haberler beni çok üzdü

 

 

 

 

 

 

 

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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