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Haber Giriş: 06.08.2020 - 07:47,Son Güncelleme:

Nesrin Cavadzade: Alfa erkeği vardı da biz mi sevmedik?

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Nesrin Cavadzade: Alfa erkeği vardı da biz mi sevmedik?
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Bir erkekle dudak dudağa fotoğrafını paylaşan Nesrin Cavadzade, “O benim yüzyıllık kankam. Yanağı tutturamadık fotoğrafta” dedi.

Nesrin Cavadzade önceki gün Nişantaşı’nda alışverişteydi. Bir mağazadan terlik alan oyuncu, çıkışta muhabirlerle sohbet etti.

Geçtiğimiz günlerde Serhat Şengül’le dudak dudağa olduğu bir fotoğrafını Instagram’da paylaşan Cavadzade, “Yeni bir aşk mı” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“İbrahim Tatlıses’in ‘Urfa’da Oxford vardı da biz mi okumadık kardeşim’ dediği gibi, ben de diyorum ki ‘Alfa erkeği vardı da biz mi sevmedik?’ Alfa erkeği yok. O yüzden kalbim boş. Paylaştığım fotoğraftaki arkadaş ise benim yüzyıllık kankam. Yanağı tutturamadık fotoğrafta. Yanakla dudak arasında bir şey çıktı.”

 

 

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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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