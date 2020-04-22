Neslişah Yılmaz'dan Nur Çağlayan'a ‘Duygusal çöküntü yaşattın’ davası

Moda tasarımcısı Neslişah Yılmaz, kendisine hakaret içerikli mesajlar göndererek duygusal çöküntü yaşamasına sebep olduğu iddiasıyla meslektaşı Nur Çağlayan hakkında hem suç duyurusunda bulundu hem de 20 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Gönderdiği mesajda hakaret olarak nitelendirilebilecek hiçbir ifadenin olmadığını belirten Çağlayan, davanın reddini istedi. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davada davalı Çağlayan’ın 6 yıl önce modacı Yılmaz’ın genel müdürü olduğu Barrus Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret şirketinde işe başladığı anlatıldı.



Dilekçede, “Neslişah Yılmaz, sektörde hiç tanınırlığı olmayan davalının ‘tasarımcı’ sıfatıyla ün kazanmasını sağlamıştır. Çağlayan, 3 yıl önce Yılmaz’a bir ihtarname göndererek iş ilişkisini sona erdirmiştir. Ardından WhatsApp’tan hakaret içerikli mesajlar göndermeye başlamıştır. Sarf edilen bazı cümleler psikolojik şiddet uygulamaya ve duygusal çöküntü yaşatmaya yöneliktir. Mesajlarda, ‘Bu zamana kadar silik, tek başına hiçbir yere katılamayacak, insanlarla sohbet edemeyecek bir kızdın’ ifadeleri kullanılmıştır. 20 bin liralık manevi tazminatın tahsilini istiyoruz” denildi. Davaya cevap veren Nur Çağlayan ise açılan davanın kötü niyetli ve mesnetsiz olduğunu belirterek reddini istedi.



Neslişah Yılmaz