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Haber Giriş: 26.05.2020 - 09:27,Son Güncelleme:

Kadir Doğulu'dan samimi açıklamalar: Neslihan'la ilk göz göze geldiğim an...

Hakan GENCE
Hakan GENCE
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Hakan GENCE
Hakan GENCE

'Hakan Gence'yle evden'in bayramdaki son konuğu Kadir Doğulu oldu.

 - Bir film karakteri olsam 'Kayıp Balık Nemo' olurdum. Çünkü çok cesur."

- Aşk insanın sahip olabileceği yegâne şey. Aşkın 'a'sı akıl. 'ş'si şuur. 'K'sı 'karine' yani işaret, hafızaya alabildiğin şeyler."

- Neslihan'la ilk göz göze geldiğim an çok güçlüydü. Ne olacağını bilmiyordum ama buralara kadar gelmesi yönündeki dileğimiz onun gözleri ve benim kalbimden fışkırmıştı.  

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Hakan GENCE
Hakan GENCE
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