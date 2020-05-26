Kadir Doğulu'dan samimi açıklamalar: Neslihan'la ilk göz göze geldiğim an...

- Bir film karakteri olsam 'Kayıp Balık Nemo' olurdum. Çünkü çok cesur."

- Aşk insanın sahip olabileceği yegâne şey. Aşkın 'a'sı akıl. 'ş'si şuur. 'K'sı 'karine' yani işaret, hafızaya alabildiğin şeyler."

- Neslihan'la ilk göz göze geldiğim an çok güçlüydü. Ne olacağını bilmiyordum ama buralara kadar gelmesi yönündeki dileğimiz onun gözleri ve benim kalbimden fışkırmıştı.