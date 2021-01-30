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Haber Giriş: 30.01.2021 - 16:17 | Son Güncelleme:

Neslihan Atagül'den yeni paylaşım

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Neslihan Atagül'den yeni paylaşım
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'Geçirgen bağırsak sendromu' teşhisi koyulan oyuncu Neslihan Atagül, yeni pozunu sosyal medya hesabından yayınladı. Atagül'ün gönderisi takipçilerinden ilgi gördü.

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, hızla kilo kaybetmesi sonucunda geçtiğimiz hafta hastaneye gitmişti.

Doktorlar, Atagül'e 'Geçirgen bağırsak sendromu' teşhisi koydu.

10 gün rapor alan oyuncu, sağlık problemleri nedeniyle rol aldığı diziden de ayrıldı.

NESLİHAN'DAN YENİ PAYLAŞIM
Geçtiğimiz günlerde "İyi olmaya gayret ediyorum, tedavim devam ediyor" diyen Neslihan Atagül, yeni pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.

Neslihan Atagülden yeni paylaşım
28 yaşındaki Atagül'ün gönderisi takipçileri tarafından beğeni topladı.

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