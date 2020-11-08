Neslihan Atagül yurtdışına açılıyor
Oyuncu Neslihan Atagül, yurtdışına açılmaya hazırlanıyor. Global bir projede yer almak için sözleşme imzalayacak olan oyuncu, “Mesleğimi yurtdışında geniş bir kitleye sergileyecek olmak beni heyecanlandırıyor” dedi.
OYUNCU Neslihan Atagül, global platformda yayınlanacak proje için prensipte anlaştı. Oyuncu, oynadığı dizilerin Uluslararası Emmy Ödülleri dahil birçok yabancı festivalde ödüle layık görülmesi sayesinde yurtdışındaki yapımcıların dikkatini çekti. Atagül, Amerika’nın İspanyolca yayın yapan en büyük kuruluşu Univision’a verdiği röportajda sıradaki hedeflerinde global işlerde yer almak olduğundan bahsetmişti. Oyuncu, bir süre önce de ulusal ve uluslararası kariyer yönetimi için Türkiye dışında Los Angeles’ta da ofisleri bulunan “Famelog Talent” ile anlaştı. Bu anlaşması sonucu yurtdışı görüşmeleri de hız kazandı.
Bu proje beni
heyecanlandırıyor
Neslihan Atagül’ün gizlilik sözleşmesi gereği şimdilik yer alacağı projeye dair hiçbir detaydan bahsedemeyeceği öğrenildi. 28 yaşındaki oyuncu, “Hedeflerimin arasında global projelerde ve bağımsız sinema filmlerinde oynamak vardı. Bu konuda adım atıyor olmak ve mesleğimi yurtdışında çok daha geniş bir kitleye sergileyecek olmak beni heyecanlandırıyor” dedi.
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