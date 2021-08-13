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Haber Giriş: 13.08.2021 - 08:23 | Son Güncelleme:

Neslihan Atagül: Serra ile Kadir iyi bir ikili

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Neslihan Atagül: Serra ile Kadir iyi bir ikili

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, “manevi kardeşlerimiz” dedikleri iki gence Nişantaşı’nı gezdirdi. Doğulu gençlere Nişantaşı’nın tarihi güzelliklerinden bahsederken Neslihan Atagül de soruları yanıtladı.

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. “Manevi kardeşlerimiz” dedikleri iki gençle birlikte dolaşan çift, muhabirlerle de ayaküstü sohbet etti.

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Geçtiğimiz aylarda geçirgen bağırsak sendromu yaşayıp tedavi gören Neslihan Atagül, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi:

“Çok daha iyiyim, düzene giriyorum. Yemek düzenime dikkat etmem gerek hayatım boyunca. Çok daha yeni kendimi toparladığım için yavaş yavaş sporu da hayatıma alacağım. Çok yormuyorum kendimi.”

Neslihan Atagül: Serra ile Kadir iyi bir ikili



CİDDİ BİR ŞEY YAŞADIM

Atagül, setlere ne zaman döneceği sorusuna “Ben dinleniyorum, bilmiyorum ki şimdi ne söylesem... Uzak kalmak değil, dinleniyorum. Ciddi bir şey yaşadım. Onun tam olarak geçmesini bekliyorum” yanıtını verdi.

Oyuncu, Türkiye’yi sarsan orman yangınlarıyla ilgili “Bireysel olarak neler yapmalıyız?” sorusu üzerine “Tabii hepimiz üzgünüz, galibA kökten bir sistem değiştirmek gerekiyor. Bireysel olarak neler yaptığımızı siz de çok iyi biliyorsunuz” şeklinde konuştu.

Neslihan Atagül: Serra ile Kadir iyi bir ikili


Ünlü oyuncu ayrıca Kadir Doğulu’nun Kanal D’de yayınlanan “Aşkın Tarifi” dizisini beğeniyle izlediğini, eşinin başrolü paylaştığı Serra Arıtürk ile iyi bir ikili olduklarını belirtti. 

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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