Neslihan Atagül Latin Amerikalıların gözdesi

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül’ün rol aldığı “Kara Sevda” ve “Sefirin Kızı”, Amerika’da yayın yapan ve özellikle Latin izleyiciler tarafından en çok takip edilen Univision TV’nin gündüz kuşağı ile ‘prime time’ında yer almaya başladı.

İki dizi de reytinglerde birinci oldu. Yapımlar, yayın günlerinde sosyal medyada “Neslihan Atagül efekti” etiketiyle TT (trend topic) listesine girdi ve en çok paylaşılan konulardan biri oldu.

Neslihan Atagül’den, Latin ülkelerindeki basın organları da “En ünlü Türk dizilerinin kraliçesi” başlığıyla bahsetmeye başladı. Ünlü oyuncunun yer aldığı tüm dizilerin Latin Amerikalı izleyici tarafından reyting listelerinde birinci olması reklam verenlerin de dikkatini çekti. İlgiden bir hayli memnun olan Atagül, yakında Latin hayranları için özel proje ve sürprizlere imza atacak.

‘Türk dizilerinin kraliçesi’

Latin Amerika’da yayınlanan gazete ve dergiler Neslihan Atagül için şu sözleri söylüyor: “Türk dizilerinin en ünlü ve başarılı oyuncusu Neslihan Atagül. O ‘Sefirin’ gerçek ve tek kızı. Neslihan, Türk dizilerinin de kraliçesi.” Ünlü oyuncu, Latin Amerika’nın en çok okunan yayınlarından ‘HOLA! USA’ dergisi için özel bir çekim gerçekleştirmiş ve kapak olmuştu. Derginin tanıtım videosunda İspanyolca konuşan güzel oyuncu, beğeni toplamıştı.

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