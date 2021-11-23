Neslihan Acar kimdir? Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır ile evliydi

Haberin Devamı

Türk sinema ve dizi oyuncusu Neslihan Acar , 14 Şubat 1969 tarihinde dünyaya geldi. 4 Yaşındayken reklam filmlerinde çocuk yıldız olarak rol alan sanatçı, henüz 12 yaşındayken sinemada yerini alarak, Bekçi Murtaza adlı filmle kamera karşısına geçerek oyuncu oldu. Neslihan Acar, 4 yıl aranın ardından 16 yaşında tekrar sinemaya dönerek birçok filmde rol aldı. Birkaç filmde başrol oynadı. Çasod üyesidir. Ortaokul mezunu olan Neslihan Acar, 1995 yılında Kadir İnanır’ın Yeğeni Levent İnanır ile evlenip 1 yıl sonra ayrıldı. Bir çocuk annesidir.