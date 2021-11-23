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Neslihan Acar kimdir? Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır ile evliydi

#Neslihan Acar#Neslihan Acar Kimdir#Levent İnanır
Neslihan Acar kimdir Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır ile evliydi

Neslihan Acar, yer aldığı projeler ve katıldığı programlarla zaman zaman gündeme geliyor. Çocuk yaşlardan bu yana ekranlarda olan Neslihan Acar, 1995 yılında Kadir İnanır’ın Yeğeni Levent İnanır ile evlenip 1 yıl sonra ayrılmıştı. Peki, Neslihan Acar kimdir, kaç yaşında? İşte Neslihan Acar'ın hayatıyla ilgili bilgiler...

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Türk sinema ve dizi oyuncusu Neslihan Acar , 14 Şubat 1969 tarihinde dünyaya geldi. 4 Yaşındayken reklam filmlerinde çocuk yıldız olarak rol alan sanatçı, henüz 12 yaşındayken sinemada yerini alarak, Bekçi Murtaza adlı filmle kamera karşısına geçerek oyuncu oldu. Neslihan Acar, 4 yıl aranın ardından 16 yaşında tekrar sinemaya dönerek birçok filmde rol aldı. Birkaç filmde başrol oynadı. Çasod üyesidir. Ortaokul mezunu olan Neslihan Acar, 1995 yılında Kadir İnanır’ın Yeğeni Levent İnanır ile evlenip 1 yıl sonra ayrıldı. Bir çocuk annesidir.

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