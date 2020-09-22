MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriNeslican Tay'ı canlandırması için Neslihan Atagül Doğulu’ya teklif
GeriMagazin Neslican Tay'ı canlandırması için Neslihan Atagül Doğulu’ya teklif
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 22.09.2020 - 09:13 | Son Güncelleme:

Neslican Tay'ı canlandırması için Neslihan Atagül Doğulu’ya teklif

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
Neslican Tay'ı canlandırması için Neslihan Atagül Doğulu’ya teklif
Abone Olgoogle-news

Kanserle mücadelesiyle tanınan Neslican Tay’ın hayatı film oluyor. Geçen yıl hayatını kaybeden ‘Demir Kadın’ lakaplı Tay’ı canlandırması için ise ünlü oyuncu Neslihan Atagül Doğulu’ya teklif götürüldü.

Sosyal medyada, bir bacağının kesilmesine neden olan kansere karşı verdiği mücadeleyle tanınan 20 yaşındaki Neslican Tay’ın hayatı beyazperdeye taşınıyor. Daha önce 3 kez yendiği kansere 4’üncü defa yakalanan Tay, geçen yıl eylül ayında hayatını kaybetmişti. Kanserle mücadelesi sembol haline gelen ve ‘Demir Kadın’ lakaplı Tay’ın hayatı Ceylan Yapım, K.A Yapım ve Cns Production tarafından film yapılacak.

PROJEYE SICAK BAKIYOR
Yapımcılığını Ali Burak Ceylan, Serkan Günay ve Kerim Altıntaş’ın üstleneceği filmin adı “Demir Kadın Neslican” olacak. Çekimlerine Neslican Tay’ın doğum günü olan 14 Mart’ta başlanması planlanan film için Neslihan Atagül Doğulu’ya teklif götürüldü. Tay’ı canlandırması istenen ünlü oyuncunun projeye sıcak baktığı öğrenildi. Filmde birçok ünlü isim de konuk oyuncu olarak yer alacak. m İsmail Bayrak

 

 

 

False
İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle