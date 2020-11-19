Neşe Karaböcek, hakkında çıkan " Öldü" haberlerine isyan etti: Bu haberi yapanlar utansın!

Gazeteci eşi Tevfik Yener'in sosyal medya hesabından sevenlerine seslenen Neşe Karaböcek, ölüm haberini ortaya atanlara isyan etti.

Ünlü sanatçı yaptığı açıklamada " Ölmedim, sağlıklıyım, hasta da olmadım. Ama bu haber dostlarımı çok üzdü, fenalık geçirenler oldu. Bu yalan haberi yazan utansın" dedi.



