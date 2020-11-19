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Haber Giriş: 19.11.2020 - 22:15 | Son Güncelleme:

Neşe Karaböcek, hakkında çıkan " Öldü" haberlerine isyan etti: Bu haberi yapanlar utansın!

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Neşe Karaböcek, hakkında çıkan " Öldü" haberlerine isyan etti: Bu haberi yapanlar utansın!
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Ünlü sanatçı Neşe Karaböcek'in Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği haberleri sosyal medyada büyük bir hızla yayıldı.

Gazeteci eşi Tevfik Yener'in sosyal medya hesabından sevenlerine seslenen Neşe Karaböcek, ölüm haberini ortaya atanlara isyan etti.

Ünlü sanatçı yaptığı açıklamada " Ölmedim, sağlıklıyım, hasta da olmadım. Ama bu haber dostlarımı çok üzdü, fenalık geçirenler oldu. Bu yalan haberi yazan utansın" dedi.

 

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