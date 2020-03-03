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Haber Giriş: 03.03.2020 - 10:32,Son Güncelleme:/

Neşe Erberk’ten 36 yıl sonra gelen itiraf: Heyecandan tir tir titremiştim

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Neşe Erberk’ten 36 yıl sonra gelen itiraf: “Zeki Müren’le dans ettiğim yılbaşı gecesi heyecandan tir tir titremiştim.”

MiAMi’DE YAŞIYOR

3 yıl önce Miami’ye yerleşen eski Türkiye ve Avrupa güzeli Neşe Erberk, uzun bir aradan sonra İstanbul’da görüntülendi. Önceki gün City’s Nişantaşı’nda objektife yansıyan Erberk, Türkiye’de 42 anaokulu olduğunu ve yılda üç kez onları ziyaret ettiğini söyledi.

Neşe Erberk’ten 36 yıl sonra gelen itiraf: Heyecandan tir tir titremiştim
18 YAŞINDAYDIM

Erberk’e 1984 yılbaşı programında Zeki Müren’le yaptığı dans hatırlatıldı. Erberk, “18 yaşındaydım. Yeni Türkiye güzeli seçilmiştim. Beni Zeki Müren’le dans etmem için çağırdılar. Aynı boyda olalım diye düz ayakkabı giymemi istemişlerdi. Dans ederken heyecandan tir tir titremiştim” dedi.

Neşe Erberk’ten 36 yıl sonra gelen itiraf: Heyecandan tir tir titremiştim

Neşe Erberk 1983 yılında Türkiye Güzeli seçilmiş, yarışmada Sema Yunak ikinci, Yasemin Koşal da üçüncü olmuştu.

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