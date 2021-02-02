Nergis Kumbasar: Hiçbir anne baba çocuğuna o kötülüğü yapmaz

Şu sıralar yeni çekilen 'Sihirli Annem' ile dijital platformda yer alan Nergis Kumbasar, fenomen dizinin eski oyuncularının kendilerine teklif gelmediği için yaptıkları eleştirilere katılmadığını belirterek, "Yok ya öyle bir şey, sanmıyorum. Artık dünyada her şeyin yenisi çekiliyor. Çok keyifli bir setimiz var, aile gibi olduk” dedi."

DİJİTALDE TIKLANMALARA BAKIYORLAR"

Dijital platformlarda yer almanın oyunculara aynı anda ulusal kanallarda da iş yapma imkanı tanıdığını anlatan Kumbasar, ancak orada da tıklanmalara bakıldığını söyledi.

"Sonuçta proje ne kadar tık alıyorsa o da kendi içinde bir eliminasyona gidecektir. O yüzden dijitalde de muhakkak tıklanmaya bakılıyor. Dijitalde oynamanın iyi bir tarafı var; oyuncular için bu sefer ulusal kanalda iş yapabiliyorsunuz, iki aynı kanalda oynayamazsınız ama hem burada hem de aynı anda bir kanalda yer alabiliyorsunuz. Dizilerin pat diye bitmesi tabii sinir bozucu. Burada belli bir bölüm üstünden anlaşma oluyor, öyle sabah kalk, dizi yayından kalksın insanı yıpratan bir şey."

"ONA KÖTÜLÜK YAPMAYIZ"

Nergis Kumbasar, en son 'Dünyanın En Güzel Kokusu 2' filminde yer alan kızı Yasmin Erbil'in oyunculuk yapacağını ve bunun için ders aldığını söyleyip, ebeveyni ünlü olma durumunun dezavantaj olduğunu anlattı.



Kızına yurt dışında ders aldığı hocalarının yetenekli olduğunu söylediğini ifade eden Kumbasar, "Yasmin en son kısa televizyon filmleri çekiyordu. Daha önce 'Dünyanın En Güzel Kokusu 2'de oynamıştı. Oyunculuk yapacak ama sakin gidiyor. Eğitimini alıyor, şan dersleri var, öyle bir anda değil" ifadelerini kullandı.







57 yaşındaki oyuncu, "Ünlü anne ve baba aslıda dezavantaj ama ona ilk zamanlar takılıyordu şimdi öyle değil. Yeteneğinin olduğunu anladı. Yurt dışına gidip, eğitim aldığında ona iyi olduğunu söylediler. Biliyor ki biz ona yeteneği olmasa söyleriz, başka bir şeye yönlendiririz. Hiçbir anne baba çocuğuna o kötülüğü yapmaz. Zaten hocaları da 'olmaz' diye söyler. Işığınız, yeteneğiniz yoksa istediğiniz kadar uğraşın" dedi. (Milliyet)