Neredeyse nikah masasından kalkacaktı… Ünlü oyuncu ikinci bebeğine hamile!

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Daha sadece 34 yaşında olmasına rağmen Jennifer Lawrence, kazandığı büyük başarılarla Hollywood’un en büyük yıldızlarından biri. Özel hayatını sessiz sakin yaşamayı tercih eden Jennifer Lawrence’dan gelen mutlu haber bugün magazin sayfalarının manşetlerine taşındı.





İKİNCİ BEBEK YOLDA

Jennifer Lawrence ve eşi Cooke Maroney ikinci bebeklerini bekliyor. Bu mutlu haber ise ünlü oyuncunun basın sözcüsünün Vogue dergisine yaptığı açıklamayla ortaya çıktı.

Vogue Instagram hesabı “Jennifer Lawrence için tebrikler sırayla! Oscar ödüllü oyuncu, sanat galericisi eşi Cooke Maroney ile ikinci çocuğunu kucağına alacak” paylaşımıyla ünlü oyuncunun hamilelik haberini tüm dünyaya duyurmuş oldu.

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Jennifer Lawrence ve sanat galerisi sahibi eşi Cooke Maroney Ekim 2019'da çok az davetlinin katıldığı gizli bir törenle evlenmiş, Şubat 2022'de de oğulları Cy'ı kucaklarına almıştı.

"DÜNYANIN EN HARİKA BABASI" DEMİŞTİ

Lawrence, daha önce verdiği bir röportajda eşi Cooke Maroney’nin “tüm dünyadaki en harika baba” olduğunu söyleyerek “Bu yüzden çalışırken, çok fazla suçluluk duymuyorum çünkü oğlumun emin ellerde olduğunu biliyorum” demişti.

Yıldız oyuncu Hollywood'da çalışırken çocuk yetiştirmenin zorluklarına da değinmiş, 2022’de oğlunu kucağına aldıktan sonra projelerini seçerken daha seçici olduğunu söylemişti.

Lawrence “Bebeğiniz olduğunda her şey netleşiyor. Projeleri seçmekte zorlanmıyorsunuz. Bu, günün yarısında çocuğumdan uzak kalmaya değer mi?” diye soruyorsunuz ve buna cevap vermek çok kolay oluyor” demişti.





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HER ŞEY ŞİMDİKİ GİBİ TOZ PEMBE DEĞİLDİ...

14 yaşındayken evinden ve ailesinden ayrılan Lawrence, ev ve aile kavramlarıyla ilişkisinin o zamandan beri karmaşık olduğunu söylüyor. Özel hayatıyla ilgili ketum davranan başarılı oyuncu ilk kez anne olduktan sonra New York Times’a verdiği röportajda evliliği hakkında ilginç detayları anlatmıştı.

Ne Jennifer ne de kocası Cooke Maroney, ilişkileri hakkında alenen konuşmamış olsa da, çifti yakından tanıyan arkadaşları 2018'de People dergisine konuşmuş, Jennifer için “Daha önceki erkek arkadaşlarıyla hiç görmediğimiz bir şekilde gülümsüyor” demişler ve ikilinin yaşadığı aşka dair ipuçları vermişlerdi.

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Lawrence, ortak arkadaşları tarafından tanıştırıldığı Cooke çok mutluydu ve ilk olarak Şubat 2019’da parmağında beliren nişan yüzüğü güzel oyuncunun artık mutluluğu bulduğunu ve bırakmaya da niyetli olmadığı gösteriyordu.

GİZLİCE EVLENMİŞLERDİ

“O hayatımda tanıdığım en iyi insan. Bu çok, çok kolay bir karardı” demişti Entertainment Tonight'a katıldığında. Lawrence ve Cooke Maroney, 2019'da yakın dostları Adele ve Cameron Diaz'ın da katıldığı bir törenle, Rhode Island'daki Belcourt of Newport'ta evlendiler.

Oysa kimse bu evliliğin başında yaşananları bilmiyordu. Evliliği ve hamileliği sonrasında ara verdiği kariyerine dönüş filmi olan Causeway'in seyircilerle buluşmasına sayılı zaman kala bir kez daha özel hayatıyla ilgili sırları açıklayan güzel aktris, tam da evlilik arifesinde nasıl bocaladığını ve vermek üzere olduğu çarpıcı kararı anlattı.

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Filmde canlandırdığı karakterle ilgili çalışırken kendi iç dünyasına dönen oyuncu tam da bu sırada bir çeşit bocalama yaşamış ve birtakım korkuları su yüzüne çıkmaya başlamıştı. 2019'da Causeway'in çekimleri sürerken ‘bağlılık’ konusunda kaygılar yaşamaya başladı. Belki de canlandırdığı karakterden etkilenmişti ancak Cooke ile evlenme aşamasına gelmişken hissettiği bu duygular onu çok zorluyordu.

“Kendinizi tam olarak tanımadığınızda, kendinizi nereye koyacağınız konusunda da hiçbir fikriniz olmuyor.” diyerek tarif etti hislerini.

“Ve sonra kocamla tanıştım ve o da bana 'Kendini buraya koy' dedi. Bunun doğru olduğunu hissediyordum. Ama hep ‘ya değilse’ diye sormaktan alıkoyamadım kendimi.”

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Jennifer o süreçte ve hatta “evet” dediği ana kadar hep içinde bir şüpheyle yaşadı. “Ya doğru karar değilse?”

NEREDEYSE NİKAH MASASINDAN KALKACAKTI

Neredeyse düğünü iptal etmeyi, ‘nikah masasından kalkmayı’ düşündü sık sık. “Doğru olduğunu hissediyorum. Ama ya yanılıyorsam?”

İlişkilerle ilgili yaşadığı bu korkunun daha önce farkında olmadığını söylüyordu. Farkında değildi, oysa bir şekilde belki de bu korku yüzünden sonlanıyordu beraberlikleri. Nihayet korkusuna dur demeyi Cooke Maroney ile başardı.

“Sonra geri döndüm ve bu aileyi kurduğum kocamla birlikte eve geldim. İyi ki bir çılgınlık yapıp nikah masasından kalkmadım. Çok mutluyum ve asla ama asla yıkılmayacağım!”