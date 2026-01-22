Neredeyse Ã§ocuk gibi aÄŸlayacaktÄ±: KarÄ±ma sefil bir hayat yaÅŸattÄ±lar

Haberin DevamÄ±

Aradan beÅŸ yÄ±l gibi bir sÃ¼re geÃ§mesine raÄŸmen Meghan ile Harry, ABD'ye taÅŸÄ±nÄ±rken sÃ¶yledikleri gibi sakin ve kendi halinde bir hayat kuramadÄ±lar kendilerine. Hatta tam tersi oldu.

YaptÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klamalarla ortalÄ±ÄŸÄ± birbirine kattÄ±lar. Herhangi bir konuyla gÃ¼ndemde olmadÄ±klarÄ±nda da bu kez Meghan'dan konuÅŸulmalarÄ±nÄ± saÄŸlayacak bir adÄ±m geldi.

Durum bÃ¶yleyken Prens Harry, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼n Londra'nÄ±n yolunu tuttu. Ama bunun nedeni ailesini gÃ¶rmek deÄŸildi.

Associated Newspapers Limited'e yani Ä°ngiliz basÄ±nÄ±na karÅŸÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ± dava nedeniyle Londra'ya gitti Prens Harry.

DURUÅžMADA Ä°FADE VERÄ°RKEN ZOR ANLAR YAÅžADI

Zaten o sÄ±rada ne babasÄ± Kral Charles Londra'daydÄ± ne de aÄŸabeyi Prens William ile karÄ±sÄ± Kate Middleton.

Prens Harry de YÃ¼ksek Mahkeme'de gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmada ifadesini verdi. O sÄ±rada karÄ±sÄ± Meghan Mankle hakkÄ±nda konuÅŸurken de gÃ¶zlerine dolan yaÅŸlarÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼kle tuttu.

Harry, ifadesinde daha Ã¶nce de sÃ¶ylediklerine benzer aÃ§Ä±klamalarda bulundu. Ä°ngiliz basÄ±nÄ±ndan ÅŸikayet etti.

Prens Harry, Ä°ngiliz kraliyet ailesinin Ã§alÄ±ÅŸan bir Ã¼yesi olduÄŸu dÃ¶nemde basÄ±nÄ±n kendilerine karÅŸÄ± mÃ¼dahaleci tavrÄ±ndan ÅŸikayet edemediÄŸini belirtti.

Ãœstelik kendisiyle ilgili haberlerin, iddialarÄ±n hiÃ§birinin arkadaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan basÄ±na sÄ±zdÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶yledi.

Harry "Sosyal Ã§evremde hiÃ§bir sÄ±zÄ±ntÄ± yoktu. Bunu kesinlikle belirtmek istiyorum" diye konuÅŸtu.

'KARIMA SEFALETÄ° YAÅžATTILAR'

Yasa dÄ±ÅŸÄ± bilgi toplama iddiasÄ±yla ANL'ye karÅŸÄ± aÃ§Ä±lan davada Prens Harry, haklarÄ±nda Ã§Ä±kan ve gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmayan haberlerin Ã¶zellikle de karÄ±sÄ± Meghan Markle'Ä± nasÄ±l etkilediÄŸini anlattÄ±.

O sÄ±rada da neredeyse gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na boÄŸulmak Ã¼zereydi Harry. AÄŸlamamak iÃ§in kendini zor tuttu.

Prens Harry ifadesinde "KarÄ±mÄ±n hayatÄ±nÄ± tam bir sefalete dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rdÃ¼ler" dedi.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Harry, daha 2020'de ailedeki gÃ¶revlerini yeni bÄ±raktÄ±klarÄ± dÃ¶nemde de basÄ±nÄ±n kendilerine Ã¶zellikle de karÄ±sÄ±na karÅŸÄ± tavÄ±rlarÄ±ndan ÅŸikayet etmiÅŸti.

Paris'te bir paparazzi takibi sÄ±rasÄ±nda geÃ§irdiÄŸi trafik kazasÄ±nda Ã¶len annesi Prenses Diana'yÄ± hatÄ±rlatarak "KarÄ±mÄ±n da annemle aynÄ± kaderi paylaÅŸmasÄ±nÄ± istemiyorum" demiÅŸti.

Bu arada kÃ¼Ã§Ã¼k bir not... Harry'nin dava aÃ§tÄ±ÄŸÄ± medya grubunda Daily Mail, MailOnline, The Mail on Sunday, Metro, Metro.co.uk gibi gazete ve internet siteleri yer alÄ±yor.