Nejat İşler'den şaşırtan itiraf: Hayatla bağım koptu

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Nejat İşler önceki gün Bomonti’de yapılan bir söyleşiye katıldı. Gençlik yıllarında kitap ve plak satarak geçimini sağladığını söyleyen oyuncu, “İlk başlarda sokakta satıyordum. Ardından bir arkadaşımla bir dükkan açtık. Sonrasında da para biriktirdim” dedi.

YA BİLET YA LAPTOP ALACAKTIM

Oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: “2000 yılında başıma anlatamayacağım bir şey geldi. Garip bir şekilde hayatla bağım koptu. Biriktirdiğim parayla ya Japonya’daki Dünya Kupası’na gidecektim ya da laptop alacaktım. Ben laptop aldım. Sonra bir senaryo geldi. Ardından arka arkaya işler gelmeye başladı. Bu günlerime ulaştım.”

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ÜÇ DÖRT YILDIR EĞLENCE ANLAYIŞI DEĞİŞTİ

Seyirci, Nejat İşler’den eski Beyoğlu’ndaki gece hayatı ile bugünkü gece hayatını kıyaslamasını istedi. İşler bunun üzerine şöyle konuştu: “Üç dört yıldır bence çok farklı. Ben böyle eğlence görmedim. Benim evim sekizinci katta olmasına rağmen eve bayağı bağırış çağırış ses geliyor. Birisine bir şey yapıyorlar sanıyorum. Kendim de çok dışarı çıkmam ama çıkıyorsam da kafam çok güzeldir.”

Bir karışık kaset yapın yeterli

Nejat İşler, “Eğer ileride başıma bir şey gelirse, benimle alakalı illa bir şey yapmak isterseniz, bir karışık kaset yapın yeterli” cümleleriyle hayranlarını güldürdü.