Nejat İşler: Eskiden rahatça sevgili olurdum şimdi korkuyorum

Nejat İşler, rol aldığı “Saygı 2” adlı diziden yola çıkarak saygı ve nezaket kavramlarının kendisi için çok önemli olduğunu söyledi.
“Nezaket benim için olmazsa olmaz bir kavram” diyen İşler, sözlerine şöyle devam etti: “Çocukluğumdan beri öyle. Bir şey kabalaşınca hoşuma gitmiyor. Ben de dışarıdan biraz kaba gibi gözüküyorum ama işte bana biçilen rol var, o yüzden öyle gözüküyor aslında.”
MÜŞFİK HOCA’DAN KULAĞIMA KÜPE
Canlandıracağı karaktere kötü bir adam da olsa inanması ve onu sevmesi gerektiğini belirten ünlü oyuncu, “Biz Müşfik hocamızdan öyle öğrendik, kulağımda küpedir” dedi. Komedide rol almayı çok istediğini de dile getiren İşler, mizahın dramdan çok daha zor olduğunu ve zekâdan ziyade akıl gerektirdiğini söyledi.
Nejat İşler, en beğendiği yazarlardan Mehmet Eroğlu’nun romanından uyarlanan “9,75” filmi için gelen teklifi soru sormadan kabul ettiğini de açıkladı.
Başarılı oyuncu, umursamaz, bıkkın, biraz da dağınık bir karakteri canlandırdığı serinin bir üçleme olacağını ve ikinci filmin çekimlerine başlandığını belirtti.
İSTANBUL’DA KAYBOLMAK DAHA KOLAY
Gümüşlük’teki evini kapatıp İstanbul’a dönen Nejat İşler, “Orada saklanamıyorum, ortadayım. İstanbul’da kalabalıkta kaybolmak daha kolay” dedi. Artık gerek işte gerekse hayatın içinde adımlarını çok daha düşünerek attığını söyleyen oyuncu, bu durumu “Mesela eskiden bir kadınla rahatça hemen arkadaş, sevgili olunurdu ama şimdi acayip korkuyorum” diye özetledi.
EĞLENİYORSAK TAMAM
Nejat İşler, işle ilgili seçimlerinde, kimlerle vakit geçireceğinin ve çalışırken eğlenebilecek olmasının belirleyici olduğunu söyledi: “Eğlenirsek zaten tamam. Hiç fark etmez. Telefon rehberi bile oynarım.”
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