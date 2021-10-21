Nejat İşler: Eskiden rahatça sevgili olurdum şimdi korkuyorum

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Kuzene Filipinli Julia tuzağı Evlilik hayali kâbusa dönüştüKuzene Filipinli Julia tuzağı! Evlilik hayali kâbusa dönüştü#Filipiler
Covid-19a karşı ‘antikor kokteyli’ müjdesi 12 aya kadar koruma sağlıyor...Covid-19'a karşı ‘antikor kokteyli’ müjdesi! 12 aya kadar koruma sağlıyor... #Koronavirüs
Büyük talihsizlik Merih çıktı, Ronaldo çıldırdıBüyük talihsizlik! Merih çıktı, Ronaldo çıldırdı#Merih Demiral
Gerçek tüm yalınlığıyla haykırıyor Yoğun bakımda yatanlar arasında...Gerçek tüm yalınlığıyla haykırıyor! Yoğun bakımda yatanlar arasında...#Koronavirs
Akşener ile Kılıçdaroğlu ne konuştuAkşener ile Kılıçdaroğlu ne konuştu?#Seçim
Okullar kapanacak mı Bakan Kocadan net yanıt... Yeni uygulamayı böyle duyurduOkullar kapanacak mı? Bakan Koca'dan net yanıt... Yeni uygulamayı böyle duyurdu#Yüz Yüze Eğitim
Rekor sonrası paylaştı... Musk tweetinde ne demek istediRekor sonrası paylaştı... Musk tweetinde ne demek istedi?#Bitcoin
Aşıda yeni dönem resmen başladı... İlk adım atıldıAşıda yeni dönem resmen başladı... İlk adım atıldı!#Kovid Aşısı
Aleynanın ölümünde yeni rapor Üç ana sebep var... Mesajlara ulaşılamadıAleyna'nın ölümünde yeni rapor! Üç ana sebep var... Mesajlara ulaşılamadı#Aleyna Ağgül
Dünyanın en güzel köyleri açıklandı Listede Türkiyeden de bir yer var...Dünyanın en güzel köyleri açıklandı! Listede Türkiye'den de bir yer var... #Uswitch
34 kilometre kulaç attı, tarihe geçti Yüzücülerin Everest Dağını 15 saatte yüzdü34 kilometre kulaç attı, tarihe geçti! 'Yüzücülerin Everest Dağı'nı 15 saatte yüzdü#Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
Aleyna Tilkiden büyük başarıAleyna Tilki'den büyük başarı#Aleyna Tilki
Kimler evde bakım maaşı alacakKimler evde bakım maaşı alacak?#Bakım Ödemesi
Annesiyle mahkemelik olmuştu... Karar verildiAnnesiyle mahkemelik olmuştu... Karar verildi!#Zeynep Korel
Otomobili kaldırıma park eden sürücüye not... Görenler şaşkına döndüOtomobili kaldırıma park eden sürücüye not... Görenler şaşkına döndü!#Otomobil
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Nejat İşler: Eskiden rahatça sevgili olurdum şimdi korkuyorum

#Nejat İşler#Saygı 2#Milliyet Sanat
Nejat İşler: Eskiden rahatça sevgili olurdum şimdi korkuyorum

Nejat İşler, Milliyet Sanat’ın ekim sayısı için Asu Maro’ya röportaj verdi. İşte söyleşiden öne çıkanlar...

Haberin Devamı

Nejat İşler, rol aldığı “Saygı 2” adlı diziden yola çıkarak saygı ve nezaket kavramlarının kendisi için çok önemli olduğunu söyledi.
“Nezaket benim için olmazsa olmaz bir kavram” diyen İşler, sözlerine şöyle devam etti: “Çocukluğumdan beri öyle. Bir şey kabalaşınca hoşuma gitmiyor. Ben de dışarıdan biraz kaba gibi gözüküyorum ama işte bana biçilen rol var, o yüzden öyle gözüküyor aslında.”

MÜŞFİK HOCA’DAN KULAĞIMA KÜPE

Canlandıracağı karaktere kötü bir adam da olsa inanması ve onu sevmesi gerektiğini belirten ünlü oyuncu, “Biz Müşfik hocamızdan öyle öğrendik, kulağımda küpedir” dedi. Komedide rol almayı çok istediğini de dile getiren İşler, mizahın dramdan çok daha zor olduğunu ve zekâdan ziyade akıl gerektirdiğini söyledi.
Nejat İşler, en beğendiği yazarlardan Mehmet Eroğlu’nun romanından uyarlanan “9,75” filmi için gelen teklifi soru sormadan kabul ettiğini de açıkladı.
Başarılı oyuncu, umursamaz, bıkkın, biraz da dağınık bir karakteri canlandırdığı serinin bir üçleme olacağını ve ikinci filmin çekimlerine başlandığını belirtti.

Nejat İşler: Eskiden rahatça sevgili olurdum şimdi korkuyorum


50 YAŞINDAYIM NE EVLENDİM, NE ÇOCUK YAPTIM
Mecburiyetleri olan bir hayatı tercih etmediğini “50 yaşındayım, ne evlendim ne çocuk yaptım. Çok bağım yok” sözleriyle anlatan Nejat İşler, yine de mecbur olacağı işlerin karşısına çıkabildiğini söyledi: “Fenerbahçe’den bir iş geldiğinde hemen yapıyorum, hiç sorgulamam.”v

Haberin Devamı

İSTANBUL’DA KAYBOLMAK DAHA KOLAY

Gümüşlük’teki evini kapatıp İstanbul’a dönen Nejat İşler, “Orada saklanamıyorum, ortadayım. İstanbul’da kalabalıkta kaybolmak daha kolay” dedi. Artık gerek işte gerekse hayatın içinde adımlarını çok daha düşünerek attığını söyleyen oyuncu, bu durumu “Mesela eskiden bir kadınla rahatça hemen arkadaş, sevgili olunurdu ama şimdi acayip korkuyorum” diye özetledi.

EĞLENİYORSAK TAMAM

Nejat İşler, işle ilgili seçimlerinde, kimlerle vakit geçireceğinin ve çalışırken eğlenebilecek olmasının belirleyici olduğunu söyledi: “Eğlenirsek zaten tamam. Hiç fark etmez. Telefon rehberi bile oynarım.”

Nejat İşler: Eskiden rahatça sevgili olurdum şimdi korkuyorum

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nejat İşler#Saygı 2#Milliyet Sanat

BAKMADAN GEÇME!

Tüm genç kızları ve ailelerini ilgilendiriyor... Facebook ve Instagram bizden neyi sakladı

Tüm genç kızları ve ailelerini ilgilendiriyor... Facebook ve Instagram bizden neyi sakladı?

Aleyna Tilkiden büyük başarı

Aleyna Tilki'den büyük başarı

Dünyanın en güzel köyleri açıklandı Listede Türkiyeden de bir yer var...

Dünyanın en güzel köyleri açıklandı! Listede Türkiye'den de bir yer var...

Covid-19a karşı ‘antikor kokteyli’ müjdesi 12 aya kadar koruma sağlıyor...

Covid-19'a karşı ‘antikor kokteyli’ müjdesi! 12 aya kadar koruma sağlıyor...

Son dakika haberleri: CDCden flaş BioNTech açıklaması... Umutla beklenen haber geldi

Son dakika haberleri: CDC'den flaş BioNTech açıklaması... Umutla beklenen haber geldi