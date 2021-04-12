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Haber Giriş: 12.04.2021 - 07:22 | Son Güncelleme:

Nejat bebek dünyaya geldi

Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
Nejat bebek dünyaya geldi

Esra Eczacıbaşı-Murat Coşkun çiftinin oğulları dünyaya geldi. Çift, dedeleri Nejat Eczacıbaşı ve Nejat Halulu’ya ithafen oğullarına “Nejat Kaya” ismini verdi.

Eczacıbaşı Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve eşi İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, ikinci torunlarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşıyor.
Eczacıbaşı çiftinin 2018 yılında Paladin Yatırım’ın kurucu ortağı Murat Coşkun’la nikâh masasına oturan kızları Esra Eczacıbaşı Coşkun, geçtiğimiz hafta anne oldu. Çift, oğullarına “Nejat Kaya” ismini verdi.

Nejat bebek dünyaya geldi

Bülent Eczacıbaşı-Ayşe Coşkun-Murat Coşkun-Esra Eczacıbaşı Coşkun-Oya Eczacıbaşı

Oğullarına “Kaya” diye seslenecek olan çift, aile büyüklerini onurlandırmak için “Nejat” ismini de başına koydu. Esra Eczacıbaşı Coşkun’un dedesi, Türkiye’deki ilaç sanayisinin kurucusu Nejat Eczacıbaşı hepimizin malumu... Meğer Murat Coşkun’un dedesinin adı da “Nejat”mış. O dede ise İzmir’in önde gelen isimlerinden, 2008 yılında vefat eden Tariş’in eski genel müdürü Nejat Halulu.

Nejat bebek dünyaya geldi

Esra Eczacıbaşı-Murat Coşkun, Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin bugünlere gelmesine büyük katkısı olan “Nejat Dedeler”e vefalarını bu şekilde göstermiş, çok da güzel yapmışlar.

Dört katlı showroom

Nejat bebek dünyaya geldi
7 senedir ikinci el lüks çanta sektörünün liderliğini elinde tutan Zeynep Akçıray’ın kurduğu “DeluxeSeconds”, büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz temmuz ayında ikinci şubesini Bağdat Caddesi’nde açan Akçıray, markasının üçüncü şubesini de Kuruçeşme’de hizmete soktu. Dört katlı showroom, dünya markalarının zamansız ve en özel parçalarını alışveriş tutkunlarına sunacak. Hayırlı, uğurlu olsun...

Haziranda evleniyorlar

Nejat bebek dünyaya geldi
6 aydır birlikte olan Banu-Hakan Çarmıklı’nın kızları Nazlı Çarmıklı ile genç işadamı Murat Gezer, 15 gün önce aile arasında yapılan bir merasimle nişanlanmıştı. Bir arkadaş ortamında tanışan çiftin nikâh tarihi de belli. Haziran ayında yine aile arasında yapılacak sade bir törenle dünya evine girmeyi planlayan Nazlı Çarmıklı ve Murat Gezer’e mutluluklar diliyorum.

Kızlardan sürpriz parti

Nejat bebek dünyaya geldi
Ünlü iş insanı Burak Hatipoğlu, yeni yaşını kızlarının sürpriz partisiyle kutladı. 42 yaşına giren Hatipoğlu, iş dönüşü kızları Derin ve Defne’nin sürpriziyle büyük mutluluk yaşadı. “Happy birthday baba” yazılı pastanın mumlarını kızlarıyla birlikte üfleyen ünlü iş insanının bu mutluluğunu eşi Melis Hatipoğlu çektiği fotoğraflarla ölümsüzleştirdi. Ben de Burak Hatipoğlu’na sevdikleriyle nice güzel yıllar diliyorum...

Görünmez kaza

Nejat bebek dünyaya geldi
Genç iş insanı Evren Teker, 2 hafta önce kaldırımda düşerek dirseğini kırdı. Dünyanın sayılı ortopedi cerrahlarından Prof. Dr. Azmi Hamzaoğlu ve ekibi tarafından ameliyat edilen Teker, 1 hafta hastanede kaldıktan sonra taburcu edildi. Koluna özel bir alçı ve atel takılan Evren Bey’i önceki gün sevimli oğlu Baran Cumhur’la birlikte gördüm. Kırık dirseğine rağmen oğluyla oyun oynayan Teker, bu şekilde bir süper kahramana benziyordu. Bu durum da Baran Cumhur’un çok hoşuna gitmiş gibiydi. Ben de tekrar kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum...

 

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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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