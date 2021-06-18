Nehir Erdoğan ile Renan Kaleli ilk kez görüntülendi

Nehir Erdoğan 2014’te görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil’le nikâh masasına oturmuş, çiftin evliliği üç yıl sürmüştü.

Erdoğan’ın, 2 yıldır Hatice Aslan’ın eski eşi Renan Kaleli’yle aşk yaşadığı konuşuluyordu. Aşkın ilk karesi Bodrum’dan geldi. Çift, Akyarlar’daki bir otelde görüntülendi.

Erdoğan ile Kaleli, sabah saatlerinde tartışma yaşadı. Nehir Erdoğan kaldıkları otelin balkonunda ağlarken, Kaleli ise hararetli şekilde telefonla konuşurken görüntülendi. Çift, öğle saatlerinde ise havuz başına indi ve aralarındaki sorunu çözdü.







AYAĞINI BURKTU



Akşam saatlerinde Akyarlar’daki bir plaja giden Nehir Erdoğan, sevgilisiyle görüntülenmemek için bir araya gelmedi.

Mekanın barında vakit geçiren ve sevgilisini yalnız bırakan Erdoğan, bir arkadaşıyla iskeleye giderek sohbet etti.

Güneş battıktan sonra plajda kimsenin kalmamasını fırsat bilen oyuncu, önce iskelede zıpladı, ardından arkadaşına su atarak şakalaştı. Zıplarken ayağını burkan Nehir Erdoğan topallayarak otelin yolunu tuttu.

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