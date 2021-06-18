MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriNehir Erdoğan ile Renan Kaleli ilk kez görüntülendi
GeriMagazin Nehir Erdoğan ile Renan Kaleli ilk kez görüntülendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Ali KESER
Haber Giriş: 18.06.2021 - 07:38 | Son Güncelleme:

Nehir Erdoğan ile Renan Kaleli ilk kez görüntülendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nehir Erdoğan ile Renan Kaleli ilk kez görüntülendi

Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan Nehir Erdoğan ile Renan Kaleli, ilk kez objektiflere yansıdı. Bodrum’da tatil yapan çift, önce tartışıp birbirine küstü, ardından barışıp şakalaştı.

Nehir Erdoğan 2014’te görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil’le nikâh masasına oturmuş, çiftin evliliği üç yıl sürmüştü.

Erdoğan’ın, 2 yıldır Hatice Aslan’ın eski eşi Renan Kaleli’yle aşk yaşadığı konuşuluyordu. Aşkın ilk karesi Bodrum’dan geldi. Çift, Akyarlar’daki bir otelde görüntülendi.

Nehir Erdoğan ile Renan Kaleli ilk kez görüntülendi

Erdoğan ile Kaleli, sabah saatlerinde tartışma yaşadı. Nehir Erdoğan kaldıkları otelin balkonunda ağlarken, Kaleli ise hararetli şekilde telefonla konuşurken görüntülendi. Çift, öğle saatlerinde ise havuz başına indi ve aralarındaki sorunu çözdü.

Nehir Erdoğan ile Renan Kaleli ilk kez görüntülendi



AYAĞINI BURKTU

Akşam saatlerinde Akyarlar’daki bir plaja giden Nehir Erdoğan, sevgilisiyle görüntülenmemek için bir araya gelmedi.

Mekanın barında vakit geçiren ve sevgilisini yalnız bırakan Erdoğan, bir arkadaşıyla iskeleye giderek sohbet etti.

Nehir Erdoğan ile Renan Kaleli ilk kez görüntülendi

Güneş battıktan sonra plajda kimsenin kalmamasını fırsat bilen oyuncu, önce iskelede zıpladı, ardından arkadaşına su atarak şakalaştı. Zıplarken ayağını burkan Nehir Erdoğan topallayarak otelin yolunu tuttu.

Nehir Erdoğan ile Renan Kaleli ilk kez görüntülendi

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi